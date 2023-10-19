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≡ Зигмунд Зигмундович и портрет Билла Гейтса - Подсудимый по делу о создании фипирамиды «Финико» дал показания в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47779
Зигмунд Зигмундович и портрет Билла Гейтса - Подсудимый по делу о создании фипирамиды «Финико» дал показания в суде Костаная
Отправлено: 19.10.23 - 10:44
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Бухарин рассказывал о «Финико» с восхищением, сообщив, что много читал о ней в Интернете. Он пояснил, что платформу создали «очень удивительные люди». В частности, Кирилл Доронин, россиянин.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20484
Re: Зигмунд Зигмундович и портрет Билла Гейтса - Подсудимый по...
Отправлено: 19.10.23 - 10:44
#1
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Цитата:
Зачем вы повесили эти картины? - спросил Лунев.

Антураж :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20484
Re: Зигмунд Зигмундович и портрет Билла Гейтса - Подсудимый по...
Отправлено: 19.10.23 - 10:46
#2
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Цитата:
И брал деньги за обменные операции до 3%...

Чем, собственно и зарабатывают обменники. Но с лицензией.
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