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≡ Нам копать траншеи велено... - Акимат Костаная прокомментировал «варварское отношение к деревьям» в парках
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47777
Нам копать траншеи велено... - Акимат Костаная прокомментировал «варварское отношение к деревьям» в парках
Отправлено: 19.10.23 - 09:34
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Во вторник, 17 октября, акимат Костаная организовал экстренный выезд членов «зеленой комиссии» в Центральный сквер и парк Победы. Поводом послужили разрытые под укладку электрокабелей траншеи. Глубокие рвы вырыли впритык к деревьям, повредив корни деревьев.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
636
Re: Нам копать траншеи велено... - Акимат Костаная...
Отправлено: 19.10.23 - 09:34
#1
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А не хотят эти "наказаторы" сделать то же самое с варварским "кронированием"?
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