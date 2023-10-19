Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Нам копать траншеи велено... - Акимат Костаная прокомментировал «варварское отношение к деревьям» в парках
Нам копать траншеи велено... - Акимат Костаная прокомментировал «варварское отношение к деревьям» в парках
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 45
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать