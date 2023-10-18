Re: Запрет на вождение авто без страховки в ОСМС: министр...

Отправлено: - 13:49

И эта туда же: "...лишь бы свою работу не делать, и заниматься чепухой, которая её касается во вторую или десятую очередь: - есть же у ней непочатый край своей чисто МЕДИЦИНСКОЙ работы: - нищенские и убогие сельские больницы, недостаточное оснащение оборудованием больниц, некачественные мед.услуги, недокомплект сельских больниц, дороговизна мед.услуг и много чего....".