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≡ Запрет на вождение авто без страховки в ОСМС: министр объяснила предложение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47777
Запрет на вождение авто без страховки в ОСМС: министр объяснила предложение
Отправлено: 18.10.23 - 13:49
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В кулуарах Мажилиса министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала недавнее предложение о введении запрета на вождение авто казахстанцам, которые не зарегистрированы в системе ОСМС.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4966
Re: Запрет на вождение авто без страховки в ОСМС: министр...
Отправлено: 18.10.23 - 13:49
#1
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И эта туда же: "...лишь бы свою работу не делать, и заниматься чепухой, которая её касается во вторую или десятую очередь: - есть же у ней непочатый край своей чисто МЕДИЦИНСКОЙ работы: - нищенские и убогие сельские больницы, недостаточное оснащение оборудованием больниц, некачественные мед.услуги, недокомплект сельских больниц, дороговизна мед.услуг и много чего....".
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1835
Re: Запрет на вождение авто без страховки в ОСМС: министр...
Отправлено: 18.10.23 - 13:54
#2
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каждый казахстанец должен отвечать за свое здоровье, поэтому медицинскую страховку обязаны иметь все.///Очередное натягивание совы на глобус.Отвечать за своё здоровье совсем не обязывает иметь страховку. И совсем уж не в какие ворота сравнивать уровень медицины у нас и в перечисленных странах.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
508
Re: Запрет на вождение авто без страховки в ОСМС: министр...
Отправлено: 19.10.23 - 08:35
#3
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очередной министерский бред. Тут просматривается цель не забота о людях, а еще один способ пополнения бюджета за счет дополнительных обязательных отчислений.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1470
Re: Запрет на вождение авто без страховки в ОСМС: министр...
Отправлено: 19.10.23 - 09:03
#4
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Не надо долго мусолить, медицинскую страховку обязаны иметь все и точка! Кто пересекает границу Казахстана обязаны иметь медицинскую страховку!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
636
Запрет на вождение авто без страховки в ОСМС: министр объяснила предложение
Отправлено: 19.10.23 - 09:32
#5
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Полицейское государство - запретить, ограничить, штрафовать, сделать платным

А спросить с министра за пропавшие средства - "нееее, так низзя".
Какая связь между дырявым (и откровенно бесполезным) фондом и вождением???

Лучше бы министры делом занимались. Своим, за которое они зарплату получают
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