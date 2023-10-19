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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 02:20
Цитата:
Вы сами вдумайтесь в то что говорите. Это же полный кабздец. Жизнь - реальна, а гражданство - нечто эфимерное, неосязаемое, выдуманное. Тем более что никто же не заставляет менять гражданство. Хочешь, имей два гражданства. Вид за окном тоже не меняется. Я никого ни к чему не призываю, просто пытаюсь понять.
Карачун:
что если эти люди просто не хотят быть россиянами настолько, что у них выбор только из двух опций либо умереть либо не быть гражданином россии.
что если эти люди просто не хотят быть россиянами настолько, что у них выбор только из двух опций либо умереть либо не быть гражданином россии.
Вы сами вдумайтесь в то что говорите. Это же полный кабздец. Жизнь - реальна, а гражданство - нечто эфимерное, неосязаемое, выдуманное. Тем более что никто же не заставляет менять гражданство. Хочешь, имей два гражданства. Вид за окном тоже не меняется. Я никого ни к чему не призываю, просто пытаюсь понять.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 02:23
Цитата:
Самое рациональное поведение, с точки зрения биологии. Опасностью может быть цунами, например. Какой смысл с ним бороться?
[Исправлено: maxsaf, 19.10.2023 - 02:23]
Карачун:
кто-то сбегает и это нормально, человечество, равно как и любые другие виды животных, не выжило бы если б в абсолютном большинстве случаев просто не сбегало от грозящей им опасности
кто-то сбегает и это нормально, человечество, равно как и любые другие виды животных, не выжило бы если б в абсолютном большинстве случаев просто не сбегало от грозящей им опасности
Самое рациональное поведение, с точки зрения биологии. Опасностью может быть цунами, например. Какой смысл с ним бороться?
[Исправлено: maxsaf, 19.10.2023 - 02:23]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 02:29
Цитата:
Мутации в генах, вызывающие нерациональное поведение - не закрепляются, а наоборот, отсеиваются.
Карачун:
ну да, с точки зрения эволюционного процесса такое поведение ненормально, но что поделать, набор и комбинации генов это не нечто застывшее как бетон. они при каждой итерации мутируют и рекомбинируются. и да, иногда приводят к "нерациональному" поведению.
ну да, с точки зрения эволюционного процесса такое поведение ненормально, но что поделать, набор и комбинации генов это не нечто застывшее как бетон. они при каждой итерации мутируют и рекомбинируются. и да, иногда приводят к "нерациональному" поведению.
Мутации в генах, вызывающие нерациональное поведение - не закрепляются, а наоборот, отсеиваются.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 02:33
Цитата:
Там на самом деле с обеих сторон, я больше чем уверен, действует не само поведение индивидуума, а влияние среды. Никто не хочет ни убивать, ни умирать, за исключением единиц. Одних заставляют, других мотивируют, деньгами например. Реально добровольцев самоотверженных - ну самый минимум, если вообще есть такие.
[Исправлено: maxsaf, 19.10.2023 - 02:52]
Карачун:
иногда приводят к "нерациональному" поведению.
иногда приводят к "нерациональному" поведению.
Там на самом деле с обеих сторон, я больше чем уверен, действует не само поведение индивидуума, а влияние среды. Никто не хочет ни убивать, ни умирать, за исключением единиц. Одних заставляют, других мотивируют, деньгами например. Реально добровольцев самоотверженных - ну самый минимум, если вообще есть такие.
[Исправлено: maxsaf, 19.10.2023 - 02:52]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 07:01
Цитата:
если мы будем говорить о хомо сапиенсах, чем дальше развивались технологии и науки, тем меньше становилось влияние естественного отбора в принципе. да плюс к тому в любом обществе, во-всяком случае мне так кажется, воспеваются "подвиги" и "храбрость" (хотя при ближайшем не предвзятом рассмотрении, я думаю, там обнаружатся скорее глупость и везение, а не холодная расчетливость). и в сумме даже эти два дефекта человеческого вида приводят к таки закреплению в популяции набора генов, давайте ради шутки назовём их "ура-патриотизма".
maxsaf:
Мутации в генах, вызывающие нерациональное поведение - не закрепляются, а наоборот, отсеиваются.
Мутации в генах, вызывающие нерациональное поведение - не закрепляются, а наоборот, отсеиваются.
если мы будем говорить о хомо сапиенсах, чем дальше развивались технологии и науки, тем меньше становилось влияние естественного отбора в принципе. да плюс к тому в любом обществе, во-всяком случае мне так кажется, воспеваются "подвиги" и "храбрость" (хотя при ближайшем не предвзятом рассмотрении, я думаю, там обнаружатся скорее глупость и везение, а не холодная расчетливость). и в сумме даже эти два дефекта человеческого вида приводят к таки закреплению в популяции набора генов, давайте ради шутки назовём их "ура-патриотизма".
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 07:37
Цитата:
само по-себе - верно. но как я уже отметил россия сейчас не совсем римская империя, и они тащат с собой по большей части сильно бОльшие показатели коррупции и ненависти к миру в целом и от этого никуда не деться, это уже не эфемерно.
вот эта вот украина, ну на кого она могла напасть? тогда как балетный танцор справа, которому, сколько я его помню, постоянно "яйца мешают" навести порядок в своей стране и заниматься своим внутренним развитием хотя бы до состояния когда люди, в сколь-нибудь значительной массе, перестанут хотеть ухать оттуда в ту же европу. и я уж не говорю о доведении ситуации до противоположной.
так вот этот исполнитель па-де-труа размахивает оружием налево и направо. и ему нужен только повод чтоб куда-нибудь таки стрельнуть.
а ведь при вхождении в гражданство придётся во всем этом поведении в духе пьяного матроса участвовать, и кстати возможно снова таки своей жизнью.
вероятно понять вам этого не удастся. у вас слишком мало отклонений от средневзвешенной нормы в вашем геноме
maxsaf:
Жизнь - реальна, а гражданство - нечто эфимерное,
Жизнь - реальна, а гражданство - нечто эфимерное,
само по-себе - верно. но как я уже отметил россия сейчас не совсем римская империя, и они тащат с собой по большей части сильно бОльшие показатели коррупции и ненависти к миру в целом и от этого никуда не деться, это уже не эфемерно.
вот эта вот украина, ну на кого она могла напасть? тогда как балетный танцор справа, которому, сколько я его помню, постоянно "яйца мешают" навести порядок в своей стране и заниматься своим внутренним развитием хотя бы до состояния когда люди, в сколь-нибудь значительной массе, перестанут хотеть ухать оттуда в ту же европу. и я уж не говорю о доведении ситуации до противоположной.
так вот этот исполнитель па-де-труа размахивает оружием налево и направо. и ему нужен только повод чтоб куда-нибудь таки стрельнуть.
а ведь при вхождении в гражданство придётся во всем этом поведении в духе пьяного матроса участвовать, и кстати возможно снова таки своей жизнью.
вероятно понять вам этого не удастся. у вас слишком мало отклонений от средневзвешенной нормы в вашем геноме
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 07:47
Цитата:
Потому что его заменил искусственный отбор. А он намного быстрее. Люди из Африки двигались на север, потом в Европу и Азию, чем дальше ушли, чем больше трудностей испытали - тем лучше развивались, умнели, закрепляли это в генах. Одни придумали порох, другие придумали огнестрельное оружие, самолёты баллистические ракеты и т.д. И всегда параллельно шел отбор, при каждом конфликте. Пусть даже это и не было целью, пусть это прозвучит жутко но отбор не останавливался. Те, кто изобрел деньги - изобрели и нищету. Вот они наверное больше всех убили, косвенно, разумеется.
Карачун:
чем дальше развивались технологии и науки, тем меньше становилось влияние естественного отбора в принципе.
чем дальше развивались технологии и науки, тем меньше становилось влияние естественного отбора в принципе.
Потому что его заменил искусственный отбор. А он намного быстрее. Люди из Африки двигались на север, потом в Европу и Азию, чем дальше ушли, чем больше трудностей испытали - тем лучше развивались, умнели, закрепляли это в генах. Одни придумали порох, другие придумали огнестрельное оружие, самолёты баллистические ракеты и т.д. И всегда параллельно шел отбор, при каждом конфликте. Пусть даже это и не было целью, пусть это прозвучит жутко но отбор не останавливался. Те, кто изобрел деньги - изобрели и нищету. Вот они наверное больше всех убили, косвенно, разумеется.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 07:47
Цитата:
Слишком много отклонений приводит к раку
Карачун:
у вас слишком мало отклонений от средневзвешенной нормы в вашем геноме
у вас слишком мало отклонений от средневзвешенной нормы в вашем геноме
Слишком много отклонений приводит к раку
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 07:47
Цитата:
Майкл Наки говорит, что Хамас нанес удары ракетами, возможно провокация. Хамас раполагает свои командные пункты, штабы в зданиях, в том числе больницах, школах и. т. д.
111:
У них нет рассудка трезвости.. У меня убили ребенка, я убью тогда их троих детей, не меньше . Не знаю, на эмоциях как, наверно это справедливо, но по трезвости ума, это тот же фашизм, что применяли немцы против них..
У них нет рассудка трезвости.. У меня убили ребенка, я убью тогда их троих детей, не меньше . Не знаю, на эмоциях как, наверно это справедливо, но по трезвости ума, это тот же фашизм, что применяли немцы против них..
Майкл Наки говорит, что Хамас нанес удары ракетами, возможно провокация. Хамас раполагает свои командные пункты, штабы в зданиях, в том числе больницах, школах и. т. д.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 07:49
Цитата:
У меня для вас плохие новости - если никто сразу не сознался, то правду уже мы не узнаем.
Kairat stayer:
Майкл Наки говорит, что Хамас нанес удары ракетами, возможно провокация. Хамас раполагает свои командные пункты, штабы в зданиях, в том числе больницах, школах и. т. д.
Майкл Наки говорит, что Хамас нанес удары ракетами, возможно провокация. Хамас раполагает свои командные пункты, штабы в зданиях, в том числе больницах, школах и. т. д.
У меня для вас плохие новости - если никто сразу не сознался, то правду уже мы не узнаем.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 07:52
На днях один бородач в Брюсселе устроил тир. Илиг сразу признались. Они, или нет, не важно - виновный есть.
А с больничкой в Газе будет как с бучей, как с малайзийский Боингом , как с северными потоками - никто не признается.
А с больничкой в Газе будет как с бучей, как с малайзийский Боингом , как с северными потоками - никто не признается.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 07:55
Цитата:
Вы не объективны. Крым тому доказательство, там вообще не стреляли, просто флаг сменили, без жертв. Я бы поспорил дальше с человеком нейтральных взглядов, с вами наверное смысла нет. Но про генетику с удовольствием поболтаю.
Карачун:
и ему нужен только повод чтоб куда-нибудь таки стрельнуть.
и ему нужен только повод чтоб куда-нибудь таки стрельнуть.
Вы не объективны. Крым тому доказательство, там вообще не стреляли, просто флаг сменили, без жертв. Я бы поспорил дальше с человеком нейтральных взглядов, с вами наверное смысла нет. Но про генетику с удовольствием поболтаю.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 07:56
Цитата:
я не понимаю этого сочетания слов. я понимаю фразу "по балансу текущих и будущих выгод и утрат я принял решение...". понимаете, за словом "заставили" скрывается уход от персональной ответственности.
там все участники приняли персональное положительное решение об участии. и не нужно их отмазывать.
Цитата:
и снова тот же принцип. просто планка желания "убивать и умирать" сколько-то там стоит и всё.
ладно, у меня не так много времени чтобы до конца и полностью оформить мысль, так что останется как есть.
maxsaf:
Одних заставляют
Одних заставляют
я не понимаю этого сочетания слов. я понимаю фразу "по балансу текущих и будущих выгод и утрат я принял решение...". понимаете, за словом "заставили" скрывается уход от персональной ответственности.
там все участники приняли персональное положительное решение об участии. и не нужно их отмазывать.
Цитата:
maxsaf:
других мотивируют
других мотивируют
и снова тот же принцип. просто планка желания "убивать и умирать" сколько-то там стоит и всё.
ладно, у меня не так много времени чтобы до конца и полностью оформить мысль, так что останется как есть.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.10.23 - 08:02
Цитата:
разумеется нет. я просто п....бол несущий всякую ахинею
maxsaf:
с вами наверное смысла нет
с вами наверное смысла нет
разумеется нет. я просто п....бол несущий всякую ахинею
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