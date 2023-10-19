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Карачун:

что если эти люди просто не хотят быть россиянами настолько, что у них выбор только из двух опций либо умереть либо не быть гражданином россии.

Цитата:Вы сами вдумайтесь в то что говорите. Это же полный кабздец. Жизнь - реальна, а гражданство - нечто эфимерное, неосязаемое, выдуманное. Тем более что никто же не заставляет менять гражданство. Хочешь, имей два гражданства. Вид за окном тоже не меняется. Я никого ни к чему не призываю, просто пытаюсь понять.