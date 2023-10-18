Отправлено: - 01:01

maxsaf:

когда мы уехали из Казахстана

Цитата:и вот вопрос, а чего вы уехали? видимо посчитали что в канаде для вас будет лучше. но вы же выбрали эту страну не за климат или что называется "вид из окна". вы же решили что социально-экономическая обстановка там лучше для вас. но тогда почему вы априори считаете что жители казахстана или той же украины, которые не могут уехать (или не хотят) не могут считать что та социально-экономическая обстановка, которая сложилась в соответствующих странах их проживания, лучше для них чем то, что может предложить им та же россия? что если эти люди просто не хотят быть россиянами настолько, что у них выбор только из двух опций либо умереть либо не быть гражданином россии. кто-то сбегает и это нормально, человечество, равно как и любые другие виды животных, не выжило бы если б в абсолютном большинстве случаев просто не сбегало от грозящей им опасности. ну а есть те кто кто встречает опасность грудью. ну да, с точки зрения эволюционного процесса такое поведение ненормально, но что поделать, набор и комбинации генов это не нечто застывшее как бетон. они при каждой итерации мутируют и рекомбинируются. и да, иногда приводят к "нерациональному" поведению. но вы ведь сами полагаете что жильцы важнее (хотя чего там важного, ещё нарожают вдесятеро больше), не станете же вы дискриминировать людей по поведенческим особенностям.потому что римская империя как минимум приносила с собой цивилизационные преимущества. они тащили с собой и технологии и научную мысль. тогда как россия сейчас по балансу плюсов и минусов имеет уклон скорее в минус или околонулевую позицию и тут уже вмешивается принцип "привычки"