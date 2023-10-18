Отправлено: - 22:18

ACROS:

Что там у вас с этими депутатами-антинародниками: - выиграли вы у них, или дела всё ещё в Доме правосудия у неподкупных судей ??

Цитата:Пока все еще в доме..20го будет третий суд по воде и домику Говоров расскажет.Чуть позже суд по активистам, второй, это лично нас судят.Помимо этого суды идут, повторные по другим активистам, тех меньше..Ну и намечается дюжина других судов, которые подадут на нас..Ну пока я насчитал 32 до Нового года против нас..