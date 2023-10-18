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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4966
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 22:14
Цитата:
Родиться в семье бывшего Елбасы, ну или хотя бы у Архимеда.
maxsaf:
как прожить долго в нерабском
как прожить долго в нерабском
Родиться в семье бывшего Елбасы, ну или хотя бы у Архимеда.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 22:18
Цитата:
Пока все еще в доме..
20го будет третий суд по воде и домику Говоров расскажет.
Чуть позже суд по активистам, второй, это лично нас судят.
Помимо этого суды идут, повторные по другим активистам, тех меньше..
Ну и намечается дюжина других судов, которые подадут на нас..
Ну пока я насчитал 32 до Нового года против нас..
ACROS:
Что там у вас с этими депутатами-антинародниками: - выиграли вы у них, или дела всё ещё в Доме правосудия у неподкупных судей ??
Что там у вас с этими депутатами-антинародниками: - выиграли вы у них, или дела всё ещё в Доме правосудия у неподкупных судей ??
Пока все еще в доме..
20го будет третий суд по воде и домику Говоров расскажет.
Чуть позже суд по активистам, второй, это лично нас судят.
Помимо этого суды идут, повторные по другим активистам, тех меньше..
Ну и намечается дюжина других судов, которые подадут на нас..
Ну пока я насчитал 32 до Нового года против нас..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 22:19
Вот так депутаты нас любят, народ, который их выбирает..
Как говорится с особой ненавистью..
Как говорится с особой ненавистью..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4966
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 22:26
Твою мать......: - евреи разбомбили больницу в Газе и УБИЛИ там 500 больных.
Они что ЗВЕРИ??
Они что ЗВЕРИ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2557
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 22:35
Цитата:
Кто же кожу в стиралке стирает? Её (кожу) вообще стирать нельзя, за ней специальный уход надобен.
111: Хотя тут у нас тонкая кожа турецкая типа неплохая. Единственно,т типа лазерная какая то кожа держалась год. Пока я ее не постирал в стиралке.
Кто же кожу в стиралке стирает? Её (кожу) вообще стирать нельзя, за ней специальный уход надобен.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 22:36
Цитата:
В гневе это те же фашисты думаю..
У них нет рассудка трезвости..
У меня убили ребенка, я убью тогда их троих детей, не меньше .
Не знаю, на эмоциях как, наверно это справедливо, но по трезвости ума, это тот же фашизм, что применяли немцы против них..
Хотя...
Ну это просто следствие, что мусульмане на них напали, причина то да, в другом..
[Исправлено: 111, 18.10.2023 - 22:38]
ACROS:
Они что ЗВЕРИ??
Они что ЗВЕРИ??
В гневе это те же фашисты думаю..
У них нет рассудка трезвости..
У меня убили ребенка, я убью тогда их троих детей, не меньше .
Не знаю, на эмоциях как, наверно это справедливо, но по трезвости ума, это тот же фашизм, что применяли немцы против них..
Хотя...
Ну это просто следствие, что мусульмане на них напали, причина то да, в другом..
[Исправлено: 111, 18.10.2023 - 22:38]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 22:39
Цитата:
Это кожа вся в мелких дырочках таких.
Их на куртке тысячи, может десятки..
Эл-починно:
Её (кожу) вообще
Её (кожу) вообще
Это кожа вся в мелких дырочках таких.
Их на куртке тысячи, может десятки..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 23:16
Цитата:
Вот кому действительно надо переживать. Обычный люд разницы не заметит. Труд шахтера под любым флагом - труд шахтера.
ACROS:
Родиться в семье бывшего Елбасы, ну или хотя бы у Архимеда.
Родиться в семье бывшего Елбасы, ну или хотя бы у Архимеда.
Вот кому действительно надо переживать. Обычный люд разницы не заметит. Труд шахтера под любым флагом - труд шахтера.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 23:18
Цитата:
Наверное свиная, дырочки от щетины
111:
Это кожа вся в мелких дырочках таких. Их на куртке тысячи, может десятки..
Это кожа вся в мелких дырочках таких. Их на куртке тысячи, может десятки..
Наверное свиная, дырочки от щетины
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 23:20
Цитата:
Беги, падай в ноги. Подари каждому по три ключа от шлагбаумов, купишь на АлиЭкспрессе по доллару
111:
20го будет третий суд по воде и домику Говоров расскажет. Чуть позже суд по активистам, второй, это лично нас судят. Помимо этого суды идут, повторные по другим активистам, тех меньше.. Ну и намечается дюжина других судов, которые подадут на нас.. Ну пока я насчитал 32 до Нового года против нас..
20го будет третий суд по воде и домику Говоров расскажет. Чуть позже суд по активистам, второй, это лично нас судят. Помимо этого суды идут, повторные по другим активистам, тех меньше.. Ну и намечается дюжина других судов, которые подадут на нас.. Ну пока я насчитал 32 до Нового года против нас..
Беги, падай в ноги. Подари каждому по три ключа от шлагбаумов, купишь на АлиЭкспрессе по доллару
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 23:21
Цитата:
Беспокоятся, чтобы ты по болотам не шлялся, простудишься
111:
Вот так депутаты нас любят, народ, который их выбирает.. Как говорится с особой ненавистью..
Вот так депутаты нас любят, народ, который их выбирает.. Как говорится с особой ненавистью..
Беспокоятся, чтобы ты по болотам не шлялся, простудишься
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 23:24
Цитата:
Кто у вас главный?
111:
Помимо этого суды идут, повторные по другим активистам, тех меньше..
Помимо этого суды идут, повторные по другим активистам, тех меньше..
Кто у вас главный?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 23:29
Цитата:
Ну ты же жалуешься как бы на каждый мой коммент, выходит ты?
maxsaf:
Кто у вас главный
Кто у вас главный
Ну ты же жалуешься как бы на каждый мой коммент, выходит ты?
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