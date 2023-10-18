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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4966
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 22:14
#11911
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Цитата:
maxsaf:
как прожить долго в нерабском


Родиться в семье бывшего Елбасы, ну или хотя бы у Архимеда.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 22:18
#11912
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Цитата:
ACROS:
Что там у вас с этими депутатами-антинародниками: - выиграли вы у них, или дела всё ещё в Доме правосудия у неподкупных судей ??

Пока все еще в доме..
20го будет третий суд по воде и домику Говоров расскажет.
Чуть позже суд по активистам, второй, это лично нас судят.
Помимо этого суды идут, повторные по другим активистам, тех меньше..
Ну и намечается дюжина других судов, которые подадут на нас..
Ну пока я насчитал 32 до Нового года против нас..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 22:19
#11913
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Вот так депутаты нас любят, народ, который их выбирает..
Как говорится с особой ненавистью..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4966
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 22:26
#11914
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Твою мать......: - евреи разбомбили больницу в Газе и УБИЛИ там 500 больных.

Они что ЗВЕРИ??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2557
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 22:35
#11915
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Цитата:
111: Хотя тут у нас тонкая кожа турецкая типа неплохая. Единственно,т типа лазерная какая то кожа держалась год. Пока я ее не постирал в стиралке.


Кто же кожу в стиралке стирает? :lol: Её (кожу) вообще стирать нельзя, за ней специальный уход надобен.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 22:36
#11916
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Цитата:
ACROS:
Они что ЗВЕРИ??

В гневе это те же фашисты думаю..
У них нет рассудка трезвости..
У меня убили ребенка, я убью тогда их троих детей, не меньше .
Не знаю, на эмоциях как, наверно это справедливо, но по трезвости ума, это тот же фашизм, что применяли немцы против них..
Хотя...
Ну это просто следствие, что мусульмане на них напали, причина то да, в другом..

[Исправлено: 111, 18.10.2023 - 22:38]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 22:39
#11917
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Цитата:
Эл-починно:
Её (кожу) вообще

Это кожа вся в мелких дырочках таких.
Их на куртке тысячи, может десятки..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 23:16
#11918
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Цитата:
ACROS:
Родиться в семье бывшего Елбасы, ну или хотя бы у Архимеда.

Вот кому действительно надо переживать. Обычный люд разницы не заметит. Труд шахтера под любым флагом - труд шахтера.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 23:18
#11919
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Цитата:
111:
Это кожа вся в мелких дырочках таких. Их на куртке тысячи, может десятки..

Наверное свиная, дырочки от щетины :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 23:20
#11920
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Цитата:
111:
20го будет третий суд по воде и домику Говоров расскажет. Чуть позже суд по активистам, второй, это лично нас судят. Помимо этого суды идут, повторные по другим активистам, тех меньше.. Ну и намечается дюжина других судов, которые подадут на нас.. Ну пока я насчитал 32 до Нового года против нас..

Беги, падай в ноги. Подари каждому по три ключа от шлагбаумов, купишь на АлиЭкспрессе по доллару :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 23:21
#11921
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Цитата:
111:
Вот так депутаты нас любят, народ, который их выбирает.. Как говорится с особой ненавистью..

Беспокоятся, чтобы ты по болотам не шлялся, простудишься :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 23:24
#11922
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Цитата:
111:
Помимо этого суды идут, повторные по другим активистам, тех меньше..

Кто у вас главный?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 23:29
#11923
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Цитата:
maxsaf:
Кто у вас главный

Ну ты же жалуешься как бы на каждый мой коммент, выходит ты?
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