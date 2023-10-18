Отправлено: - 18:39

saba:

Я вспомнил у нас же с вами разные концепции вопросов безопасности. Я помню Ваше недоумение и возмущение почему Украина не сдаётся, когда напал столь могущественный сосед

Цитата:Я то рассуждаю с позиции сохранения человеческих жизней, а вы с позиции "жилплощадь важнее жизни жильцов".