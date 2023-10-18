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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 18:39
#11896
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Цитата:
saba:
Я вспомнил у нас же с вами разные концепции вопросов безопасности. Я помню Ваше недоумение и возмущение почему Украина не сдаётся, когда напал столь могущественный сосед

Я то рассуждаю с позиции сохранения человеческих жизней, а вы с позиции "жилплощадь важнее жизни жильцов".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 18:56
#11897
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Цитата:
maxsaf:
человеческих жизней,

Можно прожить очень долго в рабском состоянии, ещё и кормить будут. Только стоит ли жизни такая жизнь
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 18:57
#11898
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Цитата:
saba:
Можно прожить очень долго в рабском состоянии, ещё и кормить будут. Только стоит ли жизни такая жизнь

А вы знаете секрет, как прожить долго в нерабском?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 19:00
#11899
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Цитата:
saba:
Можно прожить очень долго в рабском состоянии, ещё и кормить будут. Только стоит ли жизни такая жизнь

Вы правда считаете, что выработка угля шахтером в сутки зависит от флага над шахтой?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 19:05
#11900
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Ну я думаю, Вам как космополиту не понять всего этого. У Вас есть дом, но нет Родины, я не виню Вас так случилось. Но у меня есть Родина , понятие " моя страна" для меня не пустой звук и не просто место жительства.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 19:09
#11901
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Цитата:
saba:
Ну я думаю, Вам как космополиту не понять всего этого. У Вас есть дом, но нет Родины, я не виню Вас так случилось. Но у меня есть Родина , понятие " моя страна" для меня не пустой звук и не просто место жительства.

Моей дочке было два года, когда мы уехали из Казахстана. Она, само собой, этого не помнит, и мыслит как и любой родившийся в Канаде, как будто это ее Родина, ее страна. Внуки будут думать так же, и правнуки. А я не эгоист, потерплю без Родины ради такого дела.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 19:14
#11902
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Цитата:
saba:
Ну я думаю, Вам как космополиту не понять всего этого.

Объясните мне, ну вот живёте вы в условной Атлантиде, работаете, кушаете через раз. Приходит римская империя, ставит свой флаг, вас не трогает, вы дальше работаете, кушаете как раньше. Начинаете плакать - у меня родину украли. А римская империя вам говорит: ты чё, наоборот, она у тебя больше стала, вот тебе новый паспорт римской империи, путешествуй от края до края, она вся твоя. И че, в чем проблема, не пойму?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 19:54
#11903
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Цитата:
maxsaf:
не пойму?

Я же говорю Вам этого не понять.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 19:58
#11904
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Цитата:
saba:
Я же говорю Вам этого не понять.

Так может вам просто что-то внушили, раз вы это даже объяснить не можете?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 20:04
#11905
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Цитата:
saba:
Я же говорю Вам этого не понять.

Вашу фразу про рабство я вообще не понял. Вы так богаты, что можете не работать до конца жизни? Если да, то тогда мне ваши переживания более менее понятны - мало ли, вдруг и правда работать заставят. Загонят на плантацию, посадят на джондир с кондером. Изверги :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32515
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 21:09
#11906
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Нифига себе, Израиль не хуже немецких фашистов разбомбил мусульманскую больницу, с огромным количеством жертв..
Интересно, что скажут российские мусульманские воины из Тик Ток и сам Дон, которые умеют только языком поддерживать своих братьев..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32515
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 21:11
#11907
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С этими судами, отстаешь от мира новостей..
Если раньше в телегу приходило 50 сообщений, то сейчас их 150..
Физически не можешь уже прочитать..
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