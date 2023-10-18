Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 18:39
Цитата:
Я то рассуждаю с позиции сохранения человеческих жизней, а вы с позиции "жилплощадь важнее жизни жильцов".
saba:
Я вспомнил у нас же с вами разные концепции вопросов безопасности. Я помню Ваше недоумение и возмущение почему Украина не сдаётся, когда напал столь могущественный сосед
Я вспомнил у нас же с вами разные концепции вопросов безопасности. Я помню Ваше недоумение и возмущение почему Украина не сдаётся, когда напал столь могущественный сосед
Я то рассуждаю с позиции сохранения человеческих жизней, а вы с позиции "жилплощадь важнее жизни жильцов".
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 18:56
Цитата:
Можно прожить очень долго в рабском состоянии, ещё и кормить будут. Только стоит ли жизни такая жизнь
maxsaf:
человеческих жизней,
человеческих жизней,
Можно прожить очень долго в рабском состоянии, ещё и кормить будут. Только стоит ли жизни такая жизнь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 18:57
Цитата:
А вы знаете секрет, как прожить долго в нерабском?
saba:
Можно прожить очень долго в рабском состоянии, ещё и кормить будут. Только стоит ли жизни такая жизнь
Можно прожить очень долго в рабском состоянии, ещё и кормить будут. Только стоит ли жизни такая жизнь
А вы знаете секрет, как прожить долго в нерабском?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 19:00
Цитата:
Вы правда считаете, что выработка угля шахтером в сутки зависит от флага над шахтой?
saba:
Можно прожить очень долго в рабском состоянии, ещё и кормить будут. Только стоит ли жизни такая жизнь
Можно прожить очень долго в рабском состоянии, ещё и кормить будут. Только стоит ли жизни такая жизнь
Вы правда считаете, что выработка угля шахтером в сутки зависит от флага над шахтой?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 19:05
Ну я думаю, Вам как космополиту не понять всего этого. У Вас есть дом, но нет Родины, я не виню Вас так случилось. Но у меня есть Родина , понятие " моя страна" для меня не пустой звук и не просто место жительства.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 19:09
Цитата:
Моей дочке было два года, когда мы уехали из Казахстана. Она, само собой, этого не помнит, и мыслит как и любой родившийся в Канаде, как будто это ее Родина, ее страна. Внуки будут думать так же, и правнуки. А я не эгоист, потерплю без Родины ради такого дела.
saba:
Ну я думаю, Вам как космополиту не понять всего этого. У Вас есть дом, но нет Родины, я не виню Вас так случилось. Но у меня есть Родина , понятие " моя страна" для меня не пустой звук и не просто место жительства.
Ну я думаю, Вам как космополиту не понять всего этого. У Вас есть дом, но нет Родины, я не виню Вас так случилось. Но у меня есть Родина , понятие " моя страна" для меня не пустой звук и не просто место жительства.
Моей дочке было два года, когда мы уехали из Казахстана. Она, само собой, этого не помнит, и мыслит как и любой родившийся в Канаде, как будто это ее Родина, ее страна. Внуки будут думать так же, и правнуки. А я не эгоист, потерплю без Родины ради такого дела.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 19:14
Цитата:
Объясните мне, ну вот живёте вы в условной Атлантиде, работаете, кушаете через раз. Приходит римская империя, ставит свой флаг, вас не трогает, вы дальше работаете, кушаете как раньше. Начинаете плакать - у меня родину украли. А римская империя вам говорит: ты чё, наоборот, она у тебя больше стала, вот тебе новый паспорт римской империи, путешествуй от края до края, она вся твоя. И че, в чем проблема, не пойму?
saba:
Ну я думаю, Вам как космополиту не понять всего этого.
Ну я думаю, Вам как космополиту не понять всего этого.
Объясните мне, ну вот живёте вы в условной Атлантиде, работаете, кушаете через раз. Приходит римская империя, ставит свой флаг, вас не трогает, вы дальше работаете, кушаете как раньше. Начинаете плакать - у меня родину украли. А римская империя вам говорит: ты чё, наоборот, она у тебя больше стала, вот тебе новый паспорт римской империи, путешествуй от края до края, она вся твоя. И че, в чем проблема, не пойму?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 19:54
Цитата:
Я же говорю Вам этого не понять.
maxsaf:
не пойму?
не пойму?
Я же говорю Вам этого не понять.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 19:58
Цитата:
Так может вам просто что-то внушили, раз вы это даже объяснить не можете?
saba:
Я же говорю Вам этого не понять.
Я же говорю Вам этого не понять.
Так может вам просто что-то внушили, раз вы это даже объяснить не можете?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 20:04
Цитата:
Вашу фразу про рабство я вообще не понял. Вы так богаты, что можете не работать до конца жизни? Если да, то тогда мне ваши переживания более менее понятны - мало ли, вдруг и правда работать заставят. Загонят на плантацию, посадят на джондир с кондером. Изверги
saba:
Я же говорю Вам этого не понять.
Я же говорю Вам этого не понять.
Вашу фразу про рабство я вообще не понял. Вы так богаты, что можете не работать до конца жизни? Если да, то тогда мне ваши переживания более менее понятны - мало ли, вдруг и правда работать заставят. Загонят на плантацию, посадят на джондир с кондером. Изверги
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 32515
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 21:09
Нифига себе, Израиль не хуже немецких фашистов разбомбил мусульманскую больницу, с огромным количеством жертв..
Интересно, что скажут российские мусульманские воины из Тик Ток и сам Дон, которые умеют только языком поддерживать своих братьев..
Интересно, что скажут российские мусульманские воины из Тик Ток и сам Дон, которые умеют только языком поддерживать своих братьев..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 32515
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 21:11
С этими судами, отстаешь от мира новостей..
Если раньше в телегу приходило 50 сообщений, то сейчас их 150..
Физически не можешь уже прочитать..
Если раньше в телегу приходило 50 сообщений, то сейчас их 150..
Физически не можешь уже прочитать..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать