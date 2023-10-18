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≡ Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские продукты стоят в России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47775
Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские продукты стоят в России
Отправлено: 18.10.23 - 11:01
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Довелось побывать намедни в воюющей и загибающейся от санкций соседней стране и захотелось посетить местный супермаркет для сравнения ассортимента и цен с казахстанскими. Ассортимент, прямо скажем, в разы больше нашего (что неудивительно), а вот цены удивили. И нет, не на российские товары.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
570
Re: Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские...
Отправлено: 18.10.23 - 20:49
#15
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Цитата:
abaika95:

.....у нас бедные появились? может малообеспеченные?
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