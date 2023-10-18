Отправлено: - 11:01

Довелось побывать намедни в воюющей и загибающейся от санкций соседней стране и захотелось посетить местный супермаркет для сравнения ассортимента и цен с казахстанскими. Ассортимент, прямо скажем, в разы больше нашего (что неудивительно), а вот цены удивили. И нет, не на российские товары.