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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20447
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 11:22
#1681
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Цитата:
111:
Сейчас послушаю

Залог за тебя внести?)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32478
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 11:24
#1682
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Цитата:
Гога:
В личку послал

И что?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32478
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 11:31
#1683
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У нас самый разгар

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20447
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 11:38
#1684
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Цитата:
111:
У нас самый разгар

Тебе уже давали последнее слово? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20447
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 11:41
#1685
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Цитата:
111:
У нас самый разгар

У вас небось весь "левак" со шлагбаумов на штрафы ушел :lol:
не дешевле прощение попросить? 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32478
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 11:47
#1686
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Цитата:
maxsaf:
не дешевле прощение попросить?

То есть быть рабом?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32478
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 11:51
#1687
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Говоров работает

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20447
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 11:52
#1688
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Цитата:
111:
То есть быть рабом?

Да какой с тебя раб :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20447
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 11:54
#1689
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Цитата:
111:
О, лицо что то знакомое

Кто это?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32478
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 12:37
#1690
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Всё, наконец то!
Суд теперь пройдет в пятницу..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20447
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 18.10.23 - 18:51
#1691
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Цитата:
111:
Всё, наконец то!

Кто кого?
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