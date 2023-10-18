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≡ Костанайский фитнес-клуб вошел в число объектов Кайрата Боранбаева, переданных государству
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47775
Костанайский фитнес-клуб вошел в число объектов Кайрата Боранбаева, переданных государству
Отправлено: 18.10.23 - 18:17
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Какие объекты, принадлежавшие бывшему свату Дариги Назарбаевой, перешли в государственную собственность, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. Среди них - один из самых дорогих фитнес-клубов Костаная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32478
Re: Костанайский фитнес-клуб вошел в число объектов Кайрата...
Отправлено: 18.10.23 - 18:17
#1
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И сделают там ЦОН, или детский центр..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3188
Re: Костанайский фитнес-клуб вошел в число объектов Кайрата...
Отправлено: 18.10.23 - 18:42
#2
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Костанайский ЦОН сделанный из ресторана бывшего акима города одно из худших применений конфискованного имущества, а второй ресторан потихоньку разрушается по моему. Где сторонники национализации всего и вся? Государство это худший собственник
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