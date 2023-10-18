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≡ Создал сайт для криптовалюты - Гражданина России судят в Костанае за незаконно заработанные 4 млрд тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47775
Создал сайт для криптовалюты - Гражданина России судят в Костанае за незаконно заработанные 4 млрд тенге
Отправлено: 18.10.23 - 17:10
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По версии обвинения Денис Галкин создал сайт kzobmen.com, на котором продавал и покупал криптовалюту. Сайт работал без лицензии и без регистрации в МФЦА. В суде сразу отметили, что подобное дело разбирается в Костанае впервые.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32478
Re: Создал сайт для криптовалюты - Гражданина России судят в...
Отправлено: 18.10.23 - 17:10
#1
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Красавчик.
Блин, ну талант, надо было вовремя бежать, только кто знает, когда остановиться..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6383
Re: Создал сайт для криптовалюты - Гражданина России судят в...
Отправлено: 18.10.23 - 18:41
#2
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Подруга моя на одноклассниках каждый день подарки присылает ввиде открыток. Я говорю ей, чтоб прекратила, уже складывать некуда...
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