Re: Новую пенсионную реформу предложили провести в Казахстане

Отправлено: - 18:34

Много цифр, запутаться можно. Мой приятель из бывших полисменов получает больше двести тысяч, бывшие воспитатель в садике и продавец на рынке сто сорок и семьдесят тысяч тенге. Уголовник с многолетним стажем отбывки около тридцати тысяч.