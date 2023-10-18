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≡ Новую пенсионную реформу предложили провести в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47775
Новую пенсионную реформу предложили провести в Казахстане
Отправлено: 18.10.23 - 18:34
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Депутат Мажилиса Адиль Жубанов обратился с запросом к заместителю премьер-министра Казахстана Тамаре Дуйсеновой. Мажилисмен предложил провести в стране новую пенсионную реформу, увеличив минимальную пенсию до размера минимальной заработной платы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6383
Re: Новую пенсионную реформу предложили провести в Казахстане
Отправлено: 18.10.23 - 18:34
#1
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Много цифр, запутаться можно. Мой приятель из бывших полисменов получает больше двести тысяч, бывшие воспитатель в садике и продавец на рынке сто сорок и семьдесят тысяч тенге. Уголовник с многолетним стажем отбывки около тридцати тысяч.
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