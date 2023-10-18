Re: 400 млн тенге - на ремонт Дворца спорта в Костанае. О чем...

Отправлено: - 17:37

Что ни делает дурак, всё он делает не так.



Ну ему же объяснили, что тренироваться негде. Значит надо построить три ледовых катка. Есть специальное оборудование, по типу морозильной камеры, можно уложить на любое бетонное или асфальтированное основание. Ставится компрессорная. А вокруг строится ангар, утеплённый с кондиционером, без зрительных мест.



Старый каток снести. А на его месте и на КСК и КЖБИ поставить три комплекса.Ну и недорогой ледовар можно прикупить, тоже 3, чтобы зимой и дворовые катки заливал.