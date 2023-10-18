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400 млн тенге - на ремонт Дворца спорта в Костанае. О чем еще говорили аким области и родители спортсменов?
400 млн тенге - на ремонт Дворца спорта в Костанае. О чем еще говорили аким области и родители спортсменов?
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