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≡ 400 млн тенге - на ремонт Дворца спорта в Костанае. О чем еще говорили аким области и родители спортсменов?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47775
400 млн тенге - на ремонт Дворца спорта в Костанае. О чем еще говорили аким области и родители спортсменов?
Отправлено: 18.10.23 - 11:02
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Визит акима области, конечно, не решил разом все проблемы. Но, как говорят родители спортсменов, может начать движение в правильном направлении.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6383
Re: 400 млн тенге - на ремонт Дворца спорта в Костанае. О чем...
Отправлено: 18.10.23 - 11:02
#1
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На днях здесь пробежала мысль (не помню из чьих уст) Сия стройка затевалась чтобы украсть, ни у кого даже в мыслях не было что-то для детей, (ещё выше бери) или репутация страны. Пока имеем беглецов по дубаям, ничего в этой стране не изменится.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
399
Re: 400 млн тенге - на ремонт Дворца спорта в Костанае. О чем...
Отправлено: 18.10.23 - 17:37
#2
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Что ни делает дурак, всё он делает не так.

Ну ему же объяснили, что тренироваться негде. Значит надо построить три ледовых катка. Есть специальное оборудование, по типу морозильной камеры, можно уложить на любое бетонное или асфальтированное основание. Ставится компрессорная. А вокруг строится ангар, утеплённый с кондиционером, без зрительных мест.

Старый каток снести. А на его месте и на КСК и КЖБИ поставить три комплекса.Ну и недорогой ледовар можно прикупить, тоже 3, чтобы зимой и дворовые катки заливал.
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