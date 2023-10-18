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Школа не вместо парка, она по плану - акимат Костаная отвечает жителям района Береке
Школа не вместо парка, она по плану - акимат Костаная отвечает жителям района Береке
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