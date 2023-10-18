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≡ Школа не вместо парка, она по плану - акимат Костаная отвечает жителям района Береке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47775
Школа не вместо парка, она по плану - акимат Костаная отвечает жителям района Береке
Отправлено: 18.10.23 - 14:08
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В «НГ», а также напрямую в отдел архитектуры акимата Костаная обращались жители дома № 60 названного микрорайона. В сентябре недалеко от дома появился забор, огораживающий большую строительную площадку. А жители ждали там закладки парка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32478
Re: Школа не вместо парка, она по плану - акимат Костаная...
Отправлено: 18.10.23 - 14:08
#1
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Ну с весны, стало немного зеленее.



А куда втыкают школу?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
399
Re: Школа не вместо парка, она по плану - акимат Костаная...
Отправлено: 18.10.23 - 17:25
#2
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А зачем там парк, если деревья не растут и птицы не поют?
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