Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские продукты стоят в России
Отправлено: 18.10.23 - 11:01
Довелось побывать намедни в воюющей и загибающейся от санкций соседней стране и захотелось посетить местный супермаркет для сравнения ассортимента и цен с казахстанскими. Ассортимент, прямо скажем, в разы больше нашего (что неудивительно), а вот цены удивили. И нет, не на российские товары. Читать новость
Я давно это заметил ещё лет пятнадцать назад,но как-то не придал значения. Рудненское пиво бутылочное стоило около пятнадцати рублей (75 тенге) когда у нас больше стольника было. Даже пытался узнать у представителей производителя, но те сказали, мол уходит продукция вагонами и фурами, не сравнить с нашим потреблением. Вроде логично , однако что нам с того....
maxsaf: Может товарищ Добринцов прояснит эти вопросы
Наверно всё таки зависит от конкуренции, в Кустанае нас на рынке молочной продукции 3 основных производителя Новый день,Село Лесное,ДЭП и у всех цены космос,а нафига продавать дешевле если и так берут. В России рынок намного больше и платёжеспособность населения гораздо выше,наверное проще и выгоднее продавать фурами чуть дешевле,чем здесь развозить по магазинам на газельке. Ну и там конкуренция бешенная,если ценник загнёшь то просто вылетишь с рынка,поэтому наверное приходиться в Казахстане продавать дороже что бы как то компенсировать дешёвые цены в России,то есть мы с вами в Кустанае спонсируем покупателей в Челябинске.
Наверно всё таки зависит от конкуренции, в Кустанае нас на рынке молочной продукции 3 основных производителя Новый день,Село Лесное,ДЭП и у всех цены космос,а нафига продавать дешевле если и так берут.
все сложнее наши компании живут частью на субсидирование в том числе и от государства а одним из критериев субсидий есть индикатор выхода на заграничный рынок в итоге компаниям чтобы подтвердить все показатели приходится по сути В УБЫТОК гнать в загран часть продукции и продавать там в разы дешевле т.к. на российском рынке есть и свои производители поэтому наши товары там выходят дешевле сугубо из бюрократических целей плюсом накалываются различные схемы еаэс по которым доложен быть взаимообмен товарами если мы не будем гнать туда свои продукты то автоматически поднимется вопрос зачем их продукты нам тут политика
но автор тут не уточняет один факт количество наших товаров в чб минимально и продается часто в специализированных магазинчиках у дома типа "продукты из Казахстана"
Цитата:
В России рынок намного больше и платёжеспособность населения гораздо выше
abaika95: магазины для бедных типа "светофор" и "фикспрайс"
А, они точно для бедных ???: - как то на выезде в сторону Рудного заходил в "Светофор": - цены там тоже почти драконовские, правда само оформление магазина и ассортимент- жайское, и персонал попроще- в китайских трениках ходят, а цены, - не сказал бы что для бедняков.
это вот и есть перекос ЕАЭС один и тот же товар в России в "светофоре" и у нас может в разы различаться по цене в итоге если у них в светофоре какая-нибудь шняга стоит 300 рублей у нас она уже 2500 тысячи я с этим столкнулся смотря ютюб канал "дневник еврея" там парень обозревает ассортимент различных супермаркетов и вот у них в светофоре ассортимент больше и дешевле а у нас скуднее и дороже поэтому у нас даже бедным нет смысла в него ходить
Я с этим ещё в 90 е столкнулся. В Самаре самарские конфеты дороже стояли , чем у нас. Про антимонопольный комитет, насколько я знаю ДЕП не монополист, чтобы в его дела антимонопольный комитет вмешивался. Но и с его политикой жадной, что то не то. Финское масло Валио в Раузете дешевле костанайского ДЕПа, это как?
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