С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением бардака - полный порядок
Отправлено: 17.10.23 - 17:20
Ледовый дворец чехо-словацко-архимедевского производства. Почему чехо-словацкого? Везде пишут, что фирма-строитель из Словакии, а базируется в Чехии. Архимед, именно он педалил строительство Тобол-Арены, Жастар-Сарая, Муз-Айдына, за Ледовый дворец даже держал ответ перед Токаевым. Читать новость
Вопрос к автору сколько бюджетных денег было вложено в процессе строительства этого дворца? И сколько можно вот это, какие они все воры, жулики и т. д. А каким бы Вы были во власти, мы совершенно не знаем. Ни одного конструктивного предложения от Вас я лично не слышал. Только тот плохой, а этот ещё хуже. Была бы у Вас какая то программа действий внятная, построенная не на отрицании чего то, а на предложении нового, я думаю Вас бы на выборах не прокатили. Ну или прокатили бы, но Вас бы знали как оппозиционного деятеля со здравыми идеями
Двоякое мнение. Что большинство будет за правящую власть в наших условиях это я знаю. Самые дисциплинированные это пенсионеры, которым власть обеспечила сравнительно неплохой уровень жизни, неплохой для нас конечно. Много таких кто не хочет любых перемен. Кроме того многолетнее правление одного человека(не только у нас) приводит к тому, что абсолютно отсутствуют люди, которые могут как то заставить поверить в себя, могут представить какую то модель прогресса. Ну и сама система выборов в нынешнем виде приводит к профанации самих выборов. Выборы районных и городских акимов в нашей области это наглядно демонстрируют. Кстати Ильясу я предлагал на страницах форума выставить свою кандидатуру самовыдвиженцем в каком нибудь районе, но увы. Критиковать наверное проще.
Ну да читал я , примерно система кибуцев в Израиле, правда без идеологической подоплёки. Меня не зацепило абсолютно. У меня есть кое какие намётки, если хотите поделюсь, правда менять придётся многое. Прежде всего систему выборов хотя бы на уровне районов и городов и самое главное разработать систему оценки выборной власти, есть нижний предел после которого уходишь в отставку. Ну и система прогрессирования города, района, если достигаешь которого, можно абсолютно безнаказанно , в рамках закона попилить часть бюджета, если хочешь уйти. А если хочешь остаться и приумножить свой доход в будущем придётся этот доход внести в бюджет города. Идея проста доход градоначальника зависит от его рейтинга, который складывается из нескольких факторов, развития города, уровня удовлетворенности горожан властью . ну и ещё несколько.
а еще он лоббировал строительство макдака, плазы, термопарка итд стройки по всей области включая спортивынх арен, площадок и соц жилья инфекционной больницы про которую как не старались так и не смогли толком обосрать а также дорожных проектов типа 4-полоски до Житикары и домов для погорельцев в ауликоле в которых сейчас люди живут взамен своих камышевых хаток
всякого при нем было косякового но что то пока полезного коэффициента больше выходит для области по сравнению с усатыми,святыми и остальными лысыми акимами)
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