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≡ С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением бардака - полный порядок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47772
С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением бардака - полный порядок
Отправлено: 17.10.23 - 17:20
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Ледовый дворец чехо-словацко-архимедевского производства. Почему чехо-словацкого? Везде пишут, что фирма-строитель из Словакии, а базируется в Чехии. Архимед, именно он педалил строительство Тобол-Арены, Жастар-Сарая, Муз-Айдына, за Ледовый дворец даже держал ответ перед Токаевым.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8806
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 17.10.23 - 17:20
#1
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**доколе недоакимы будут разворовывать бюджет?** --это риторический вопрос . Всегда - пока не будет выборности . И боязни наказания .
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
507
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 17.10.23 - 17:33
#2
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Архимед с первого дня произвел впечатление жуликоватого человека. Со временем это убеждение окрепло и до последнего дня его правления только набирала силу.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3185
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 17.10.23 - 18:33
#3
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Вопрос к автору сколько бюджетных денег было вложено в процессе строительства этого дворца? И сколько можно вот это, какие они все воры, жулики и т. д. А каким бы Вы были во власти, мы совершенно не знаем. Ни одного конструктивного предложения от Вас я лично не слышал. Только тот плохой, а этот ещё хуже. Была бы у Вас какая то программа действий внятная, построенная не на отрицании чего то, а на предложении нового, я думаю Вас бы на выборах не прокатили. Ну или прокатили бы, но Вас бы знали как оппозиционного деятеля со здравыми идеями
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3185
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 17.10.23 - 18:35
#4
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Цитата:
рихард:
Архимед с первого дня произвел впечатление жуликоватого человека.

При личном общении с ним у меня не сложилось такого впечатления. Достаточно обаятелен и прост был в общении, во всяком случае на первых порах, когда я с ним встречался.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8806
С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением бардака - полный порядок
Отправлено: 17.10.23 - 19:06
#5
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Цитата:
saba:
я думаю Вас бы на выборах не прокатили.

---Вы до сих верите в честность выборов ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8806
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 17.10.23 - 19:08
#6
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****И исчез в небытие.***-------
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
396
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 17.10.23 - 19:14
#7
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saba да вроде всё расписал ещё в прошлом годе,
для акима Костанайской области

для акима Костаная
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3185
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 17.10.23 - 19:19
#8
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Цитата:
Гога:
верите в честность выборов ?

Двоякое мнение. Что большинство будет за правящую власть в наших условиях это я знаю. Самые дисциплинированные это пенсионеры, которым власть обеспечила сравнительно неплохой уровень жизни, неплохой для нас конечно. Много таких кто не хочет любых перемен. Кроме того многолетнее правление одного человека(не только у нас) приводит к тому, что абсолютно отсутствуют люди, которые могут как то заставить поверить в себя, могут представить какую то модель прогресса. Ну и сама система выборов в нынешнем виде приводит к профанации самих выборов. Выборы районных и городских акимов в нашей области это наглядно демонстрируют. Кстати Ильясу я предлагал на страницах форума выставить свою кандидатуру самовыдвиженцем в каком нибудь районе, но увы. Критиковать наверное проще.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3185
С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением бардака - полный порядок
Отправлено: 17.10.23 - 19:33
#9
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Цитата:
Ильяс:
для акима Костанайской области

Ну да читал я , примерно система кибуцев в Израиле, правда без идеологической подоплёки. Меня не зацепило абсолютно. У меня есть кое какие намётки, если хотите поделюсь, правда менять придётся многое. Прежде всего систему выборов хотя бы на уровне районов и городов и самое главное разработать систему оценки выборной власти, есть нижний предел после которого уходишь в отставку. Ну и система прогрессирования города, района, если достигаешь которого, можно абсолютно безнаказанно , в рамках закона попилить часть бюджета, если хочешь уйти. А если хочешь остаться и приумножить свой доход в будущем придётся этот доход внести в бюджет города. Идея проста доход градоначальника зависит от его рейтинга, который складывается из нескольких факторов, развития города, уровня удовлетворенности горожан властью . ну и ещё несколько.

[Исправлено: saba, 17.10.2023 - 19:34]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8806
С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением бардака - полный порядок
Отправлено: 17.10.23 - 19:35
#10
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Цитата:
saba:
Кроме того многолетнее правление одного человека(не только у нас) приводит к тому, что абсолютно отсутствуют люди

---Тут совершенно с вами согласен .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14291
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 18.10.23 - 14:18
#11
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Цитата:
именно он педалил строительство Тобол-Арены, Жастар-Сарая, Муз-Айдына, за Ледовый дворец даже держал ответ перед Токаевым.

Источник:



а еще он лоббировал строительство макдака, плазы, термопарка итд
стройки по всей области включая спортивынх арен, площадок и соц жилья инфекционной больницы про которую как не старались так и не смогли толком обосрать а также дорожных проектов типа 4-полоски до Житикары и домов для погорельцев в ауликоле в которых сейчас люди живут взамен своих камышевых хаток


всякого при нем было косякового
но что то пока полезного коэффициента больше выходит для области по сравнению с усатыми,святыми и остальными лысыми акимами)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3185
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 18.10.23 - 14:38
#12
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Цитата:
abaika95:
остальными лысыми акимами

Чёрт, на полдня мозг встал, всё вспоминал лысого акима :-) Так и не вспомнил, может кто напомнит?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8806
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 18.10.23 - 15:44
#13
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Цитата:
saba:
Так и не вспомнил, может кто напомнит?

----Шукеев ?
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