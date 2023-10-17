Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...

Отправлено: - 18:33

Вопрос к автору сколько бюджетных денег было вложено в процессе строительства этого дворца? И сколько можно вот это, какие они все воры, жулики и т. д. А каким бы Вы были во власти, мы совершенно не знаем. Ни одного конструктивного предложения от Вас я лично не слышал. Только тот плохой, а этот ещё хуже. Была бы у Вас какая то программа действий внятная, построенная не на отрицании чего то, а на предложении нового, я думаю Вас бы на выборах не прокатили. Ну или прокатили бы, но Вас бы знали как оппозиционного деятеля со здравыми идеями