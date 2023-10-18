Отправлено: - 13:47

Наверно всё таки зависит от конкуренции, в Кустанае нас на рынке молочной продукции 3 основных производителя Новый день,Село Лесное,ДЭП и у всех цены космос,а нафига продавать дешевле если и так берут.





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50310 В России рынок намного больше и платёжеспособность населения гораздо вышеИсточник:

Цитата:все сложнеенаши компании живут частью на субсидирование в том числе и от государстваа одним из критериев субсидий есть индикатор выхода на заграничный рынокв итоге компаниям чтобы подтвердить все показатели приходится по сути В УБЫТОК гнать в загран часть продукции и продавать там в разы дешевле т.к. на российском рынке есть и свои производителипоэтому наши товары там выходят дешевле сугубо из бюрократических целейплюсом накалываются различные схемы еаэс по которым доложен быть взаимообмен товарамиесли мы не будем гнать туда свои продукты то автоматически поднимется вопрос зачем их продукты нам тутполитикано автор тут не уточняет один фактколичество наших товаров в чб минимально и продается часто в специализированных магазинчиках у дома типа "продукты из Казахстана"Цитата:населения большеплатёжеспособность не выше а частью ниже нашегомагазины для бедных типа "светофор" и "фикспрайс" пользуются в россии огромной популярностью именно по этому