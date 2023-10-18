Отправлено: - 13:04

maxsaf:

Может товарищ Добринцов прояснит эти вопросы

Цитата:Наверно всё таки зависит от конкуренции, в Кустанае нас на рынке молочной продукции 3 основных производителя Новый день,Село Лесное,ДЭП и у всех цены космос,а нафига продавать дешевле если и так берут.В России рынок намного больше и платёжеспособность населения гораздо выше,наверное проще и выгоднее продавать фурами чуть дешевле,чем здесь развозить по магазинам на газельке.Ну и там конкуренция бешенная,если ценник загнёшь то просто вылетишь с рынка,поэтому наверное приходиться в Казахстане продавать дороже что бы как то компенсировать дешёвые цены в России,то есть мы с вами в Кустанае спонсируем покупателей в Челябинске.