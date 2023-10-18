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≡ Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские продукты стоят в России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47770
Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские продукты стоят в России
Отправлено: 18.10.23 - 11:01
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Довелось побывать намедни в воюющей и загибающейся от санкций соседней стране и захотелось посетить местный супермаркет для сравнения ассортимента и цен с казахстанскими. Ассортимент, прямо скажем, в разы больше нашего (что неудивительно), а вот цены удивили. И нет, не на российские товары.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1465
Re: Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские...
Отправлено: 18.10.23 - 11:01
#1
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ДЕП-овская продукция всегда в Челябинске стоила дешевле чем в Костанае, и наоборот, шлагбаумы, ворота, рольставни российские здесь стоят дешевле чем там
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6381
Re: Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские...
Отправлено: 18.10.23 - 11:07
#2
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Я давно это заметил ещё лет пятнадцать назад,но как-то не придал значения. Рудненское пиво бутылочное стоило около пятнадцати рублей (75 тенге) когда у нас больше стольника было. Даже пытался узнать у представителей производителя, но те сказали, мол уходит продукция вагонами и фурами, не сравнить с нашим потреблением. Вроде логично , однако что нам с того....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20444
Re: Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские...
Отправлено: 18.10.23 - 11:18
#3
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Может товарищ Добринцов прояснит эти вопросы?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9584
Re: Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские...
Отправлено: 18.10.23 - 13:04
#4
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Цитата:
maxsaf:
Может товарищ Добринцов прояснит эти вопросы

Наверно всё таки зависит от конкуренции, в Кустанае нас на рынке молочной продукции 3 основных производителя Новый день,Село Лесное,ДЭП и у всех цены космос,а нафига продавать дешевле если и так берут.
В России рынок намного больше и платёжеспособность населения гораздо выше,наверное проще и выгоднее продавать фурами чуть дешевле,чем здесь развозить по магазинам на газельке.
Ну и там конкуренция бешенная,если ценник загнёшь то просто вылетишь с рынка,поэтому наверное приходиться в Казахстане продавать дороже что бы как то компенсировать дешёвые цены в России,то есть мы с вами в Кустанае спонсируем покупателей в Челябинске.
Профайл
КГСПС
* КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1832
Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские продукты стоят в России
Отправлено: 18.10.23 - 13:24
#5
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32473
Re: Бей своих, чтобы чужие боялись или сколько казахстанские...
Отправлено: 18.10.23 - 13:37
#6
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Цитата:
Довелось побывать намедни в воюющей и загибающейся от санкций соседней стране и захотелось посетить местный супермаркет 


Хм..
В Мариуполе был автор?
А на Камчатке?
А в Артемовске или на Камчатке?
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