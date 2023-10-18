Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 11:08

Интересную статью прочитал на сайте "голос народа". Там военный эксперт рассуждает почему Казахстану не стоит иметь высокоточного оружия Цитата на память читал на работе с рабочего компьютера. здесь лазить неохота:

В российском военном сообществе сейчас сильная фрустрация. Они считают что страна окружена врагами, поэтому Казахстану сейчас нецелесообразно закупать высокоточное оружие".

Ну и дальше про дороговизну ракет и про то что у Казахстана врагов нет кроме террористов, а их проще и дешевле подавлять авиацией, причём российского производства СУ 30 МК. Кто там что про зависимость Казахстана от Китая говорил?