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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:19
Цитата:
Вы бизнесу ключи тоже по 25к предлагали, или подороже?
111:
ради денег..
ради денег..
Вы бизнесу ключи тоже по 25к предлагали, или подороже?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:19
Цитата:
Приходи на наши собрания, там все и узнаешь.
А то какие хитрообразные..
maxsaf:
Сколько
Сколько
Приходи на наши собрания, там все и узнаешь.
А то какие хитрообразные..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:20
Цитата:
Да я и так все узнаю, доброжелателей много
111:
Приходи на наши собрания, там все и узнаешь.
Приходи на наши собрания, там все и узнаешь.
Да я и так все узнаю, доброжелателей много
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:20
Цитата:
Они взяли по 25 разумеется..
Тоже хочешь?
maxsaf:
Вы бизнесу ключи тоже по 25к предлагали, или
Вы бизнесу ключи тоже по 25к предлагали, или
Они взяли по 25 разумеется..
Тоже хочешь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:21
Цитата:
И вы им чеки выписывали, все как положено? Или налик в карман?
111:
Они взяли по 25 разумеется..
Они взяли по 25 разумеется..
И вы им чеки выписывали, все как положено? Или налик в карман?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:21
Ох, пора на суд..
Сегодня решиться, даванут нас или нет..
Суд на 9.45.
Не теряйте
Сегодня решиться, даванут нас или нет..
Суд на 9.45.
Не теряйте
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:22
Цитата:
Держи в курсе
111:
Ох, пора на суд..
Ох, пора на суд..
Держи в курсе
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:23
Цитата:
Незавидная судьба, под старость лет
111:
Сегодня решиться, даванут нас или нет..
Сегодня решиться, даванут нас или нет..
Незавидная судьба, под старость лет
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:23
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:25
Цитата:
А это как прокомментируете?:
Цитата:
saba:
С огромной Вашей помощью, сделанной с прямо таки садистским удовольствием.
С огромной Вашей помощью, сделанной с прямо таки садистским удовольствием.
А это как прокомментируете?:
Цитата:
111: Не мешай мне наслаждаться телегой и войной..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:27
Цитата:
Так ты чё, идёшь на суд, и даже не знаешь, в чем тебя обвиняют?
111:
обвинить в чем то?
обвинить в чем то?
Так ты чё, идёшь на суд, и даже не знаешь, в чем тебя обвиняют?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 11:08
Интересную статью прочитал на сайте "голос народа". Там военный эксперт рассуждает почему Казахстану не стоит иметь высокоточного оружия Цитата на память читал на работе с рабочего компьютера. здесь лазить неохота:
В российском военном сообществе сейчас сильная фрустрация. Они считают что страна окружена врагами, поэтому Казахстану сейчас нецелесообразно закупать высокоточное оружие".
Ну и дальше про дороговизну ракет и про то что у Казахстана врагов нет кроме террористов, а их проще и дешевле подавлять авиацией, причём российского производства СУ 30 МК. Кто там что про зависимость Казахстана от Китая говорил?
В российском военном сообществе сейчас сильная фрустрация. Они считают что страна окружена врагами, поэтому Казахстану сейчас нецелесообразно закупать высокоточное оружие".
Ну и дальше про дороговизну ракет и про то что у Казахстана врагов нет кроме террористов, а их проще и дешевле подавлять авиацией, причём российского производства СУ 30 МК. Кто там что про зависимость Казахстана от Китая говорил?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 11:27
Цитата:
Почему вас вообще такие вопросы беспокоят?
saba:
Там военный эксперт рассуждает почему Казахстану не стоит иметь высокоточного оружия
Там военный эксперт рассуждает почему Казахстану не стоит иметь высокоточного оружия
Почему вас вообще такие вопросы беспокоят?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 12:33
Цитата:
Имея непредсказуемого соседа вопросы безопасности должны волновать или нет?
maxsaf:
Почему вас вообще такие вопросы беспокоят?
Почему вас вообще такие вопросы беспокоят?
Имея непредсказуемого соседа вопросы безопасности должны волновать или нет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 12:37
Цитата:
Я вспомнил у нас же с вами разные концепции вопросов безопасности. Я помню Ваше недоумение и возмущение почему Украина не сдаётся, когда напал столь могущественный сосед
maxsaf:
Я вспомнил у нас же с вами разные концепции вопросов безопасности. Я помню Ваше недоумение и возмущение почему Украина не сдаётся, когда напал столь могущественный сосед
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