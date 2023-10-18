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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 793 из 793«1...791792793
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:19
#11881
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Цитата:
111:
ради денег..

Вы бизнесу ключи тоже по 25к предлагали, или подороже? ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32473
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:19
#11882
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Цитата:
maxsaf:
Сколько

Приходи на наши собрания, там все и узнаешь.
А то какие хитрообразные..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:20
#11883
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Цитата:
111:
Приходи на наши собрания, там все и узнаешь.

Да я и так все узнаю, доброжелателей много ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32473
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:20
#11884
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Цитата:
maxsaf:
Вы бизнесу ключи тоже по 25к предлагали, или

Они взяли по 25 разумеется..
Тоже хочешь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:21
#11885
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Цитата:
111:
Они взяли по 25 разумеется..

И вы им чеки выписывали, все как положено? Или налик в карман?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32473
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:21
#11886
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Ох, пора на суд..
Сегодня решиться, даванут нас или нет..
Суд на 9.45.
Не теряйте
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:22
#11887
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Цитата:
111:
Ох, пора на суд..

Держи в курсе ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:23
#11888
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Цитата:
111:
Сегодня решиться, даванут нас или нет..

Незавидная судьба, под старость лет :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32473
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:23
#11889
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:25
#11890
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Цитата:
saba:
С огромной Вашей помощью, сделанной с прямо таки садистским удовольствием.


А это как прокомментируете?:

Цитата:
111: Не мешай мне наслаждаться телегой и войной..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 09:27
#11891
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Цитата:
111:
обвинить в чем то?

Так ты чё, идёшь на суд, и даже не знаешь, в чем тебя обвиняют?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3183
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 11:08
#11892
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Интересную статью прочитал на сайте "голос народа". Там военный эксперт рассуждает почему Казахстану не стоит иметь высокоточного оружия Цитата на память читал на работе с рабочего компьютера. здесь лазить неохота:
В российском военном сообществе сейчас сильная фрустрация. Они считают что страна окружена врагами, поэтому Казахстану сейчас нецелесообразно закупать высокоточное оружие".
Ну и дальше про дороговизну ракет и про то что у Казахстана врагов нет кроме террористов, а их проще и дешевле подавлять авиацией, причём российского производства СУ 30 МК. Кто там что про зависимость Казахстана от Китая говорил?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 11:27
#11893
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Цитата:
saba:
Там военный эксперт рассуждает почему Казахстану не стоит иметь высокоточного оружия

Почему вас вообще такие вопросы беспокоят?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3183
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 12:33
#11894
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Цитата:
maxsaf:
Почему вас вообще такие вопросы беспокоят?

Имея непредсказуемого соседа вопросы безопасности должны волновать или нет?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3183
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 12:37
#11895
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Цитата:
maxsaf:

Я вспомнил у нас же с вами разные концепции вопросов безопасности. Я помню Ваше недоумение и возмущение почему Украина не сдаётся, когда напал столь могущественный сосед
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