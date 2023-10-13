Отправлено: - 10:18

Kairat stayer:

На мой взгляд, главное тестирования осуществляли не формально, чтобы иностранцы, в перспективе над нами не смеялись и не критиковали.

Цитата:Было бы здорово, параллельно с обязательным тестированием ввести и добровольное, с выдачей сертификата. Хочешь показать любовь к языку - платишь 10000, сдашеь тест, получаешь сертификат, вешаешь на стену. На собранные деньги можно курсы открывать, фильмы переводить, книги издавать. Норм идея?