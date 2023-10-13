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≡ Учим казахский язык
 
 
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Куратор темы: maxsaf
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20433
Учим казахский язык
Отправлено: 13.10.23 - 11:45
#61
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Цитата:
abaika95:
а гугл переводчика тогда небыло

И покупателей таких - не было ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19198
Учим казахский язык
Отправлено: 13.10.23 - 11:50
#62
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Цитата:
maxsaf:
Аффтар, пеши исчо


если бы писал....
ctrl C, ctrl V.
это другое.
причем совершенно без смысла.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19198
Учим казахский язык
Отправлено: 13.10.23 - 11:52
#63
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и да, автор ветки,
провокаторов гони отсюда поганой метлой.
права же есть.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14285
Учим казахский язык
Отправлено: 13.10.23 - 11:52
#64
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Цитата:
maxsaf:
И покупателей таких - не было

да согласен
жалели таких как ты
думали войдем в их положение,чтобы не обижались спросим на ломаном русском-может он потом подучит гос язык в скором времени чтобы обслуживать всех и нам удобно было и ему прибыль
а такие как ты решили что вежливость это слабость и начали борзеть
ему сказали ладно не надо консультировать на гос языке (хотя в компьютерном магазине как раз таки надо) сделай хотябы обозначения на двух языках с описанием товара
нет-взбрыкнул
это было унижением для него от каких то нацистов чтобы он тут НАМ на 2 языка товар переводил
убежал тапками сверкая

я уже текст приводил
первыми побежали шовинисты...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14285
Учим казахский язык
Отправлено: 13.10.23 - 11:53
#65
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эЦитата:
alex_60:
и да, автор ветки, провокаторов гони отсюда поганой метлой. права же есть.

он хотел казахский изучать
это для тебя провокация приезжий ты наш?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20433
Учим казахский язык
Отправлено: 13.10.23 - 11:55
#66
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Цитата:
alex_60:
и да, автор ветки, провокаторов гони отсюда поганой метлой. права же есть.

Та щас он побесится и успокоится :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20433
Учим казахский язык
Отправлено: 13.10.23 - 23:14
#67
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Цитата:
111:
, какое сегодня новое слово выучил? Напиши тут, с переводом сразу, чтобы другие тоже знали :-)

[Исправлено: maxsaf, 13.10.2023 - 23:16]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13442
Учим казахский язык
Отправлено: 14.10.23 - 05:59
#68
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Цитата:
ACROS:
Да. Я неправильно написал. Ну как обычно. Перевед. Голова ишака. Так и есть.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20433
Учим казахский язык
Отправлено: 14.10.23 - 07:32
#69
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Цитата:
Vit: Да. Я неправильно написал.
Вот такого тебе надо учителя) щас бы без ошибок писал и разговаривал, смело 8-)


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13442
Учим казахский язык
Отправлено: 14.10.23 - 07:36
#70
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Цитата:
maxsaf:
Да я видел этот ролик. Ну как бы вроде и прав и вроде и нет. Наверно нужно так воспитывать чемпионов. Проглатывать обиды и идти вперёд.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20433
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 01:29
#71
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Слово новое узнал сегодня:
тосқауыл - шлагбаум

Может кому пригодится :-)
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4430
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:05
#72
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Қайырлы таң, құрметті ханымдар мен мырзалар! Доброе утро, уважаемые леди и господа!

В качестве лекбеза, чтобы доморощенные и иностранные граждане, знали новшества и требования в сертификации, в том числе по сдандартизации владения государственным языком.

Ранее в сентябре 2023 года, были разработаны правила тестирования знания гос. служащими государственного языка.

Вчера в Астане прошло заседание Научно-технического совета по стандартизации, в части касающейся владения государственным языком, предпологаемая дата введения в дейсвие с 01.01.2024 года, принято следующее:

Обязательные тестирования владения государственным языком будут проходить:

- студенты, поступающие в магистратуры и докторантуры.

- сотрудники включенные в кадровый резерв органа "А" гос. адм. службы.

- абитуриенты претендующие на международную стипендию "Болашақ".

- студенты, претендующие на поступление в Академию КНБ РК.

- преподаватели Назарбаев интеллектуальной школы.

На мой взгляд, главное тестирования осуществляли не формально, чтобы иностранцы, в перспективе над нами не смеялись и не критиковали.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20433
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:09
#73
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Цитата:
Kairat stayer:

Саляметсыз бе Кайрат ага

Получается, что сфера обслуживания под это тестирование опять не попадает, госслужба - не попадает. Печалька
:-)

[Исправлено: maxsaf, 18.10.2023 - 10:10]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20433
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:18
#74
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Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд, главное тестирования осуществляли не формально, чтобы иностранцы, в перспективе над нами не смеялись и не критиковали.

Было бы здорово, параллельно с обязательным тестированием ввести и добровольное, с выдачей сертификата. Хочешь показать любовь к языку - платишь 10000, сдашеь тест, получаешь сертификат, вешаешь на стену. На собранные деньги можно курсы открывать, фильмы переводить, книги издавать. Норм идея?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20433
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:23
#75
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Цитата:
maxsaf:
платишь 10000, сдашеь тест, получаешь сертификат

Можно ещё сделать в зависимости от баллов - бронзовый серебряный золотой, платиновый и т.д. ну и ценник тоже от 8000 до 25000 :lol:
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