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Учим казахский язык
Учим казахский язык
Куратор темы: maxsaf
Учим казахский язык
Отправлено: 13.10.23 - 11:45
Цитата:
И покупателей таких - не было
abaika95:
а гугл переводчика тогда небыло
а гугл переводчика тогда небыло
И покупателей таких - не было
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19198
Учим казахский язык
Отправлено: 13.10.23 - 11:50
Цитата:
если бы писал....
ctrl C, ctrl V.
это другое.
причем совершенно без смысла.
maxsaf:
Аффтар, пеши исчо
Аффтар, пеши исчо
если бы писал....
ctrl C, ctrl V.
это другое.
причем совершенно без смысла.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19198
Учим казахский язык
Отправлено: 13.10.23 - 11:52
и да, автор ветки,
провокаторов гони отсюда поганой метлой.
права же есть.
провокаторов гони отсюда поганой метлой.
права же есть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14285
Учим казахский язык
Отправлено: 13.10.23 - 11:52
Цитата:
да согласен
жалели таких как ты
думали войдем в их положение,чтобы не обижались спросим на ломаном русском-может он потом подучит гос язык в скором времени чтобы обслуживать всех и нам удобно было и ему прибыль
а такие как ты решили что вежливость это слабость и начали борзеть
ему сказали ладно не надо консультировать на гос языке (хотя в компьютерном магазине как раз таки надо) сделай хотябы обозначения на двух языках с описанием товара
нет-взбрыкнул
это было унижением для него от каких то нацистов чтобы он тут НАМ на 2 языка товар переводил
убежал тапками сверкая
я уже текст приводил
первыми побежали шовинисты...
maxsaf:
И покупателей таких - не было
И покупателей таких - не было
да согласен
жалели таких как ты
думали войдем в их положение,чтобы не обижались спросим на ломаном русском-может он потом подучит гос язык в скором времени чтобы обслуживать всех и нам удобно было и ему прибыль
а такие как ты решили что вежливость это слабость и начали борзеть
ему сказали ладно не надо консультировать на гос языке (хотя в компьютерном магазине как раз таки надо) сделай хотябы обозначения на двух языках с описанием товара
нет-взбрыкнул
это было унижением для него от каких то нацистов чтобы он тут НАМ на 2 языка товар переводил
убежал тапками сверкая
я уже текст приводил
первыми побежали шовинисты...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14285
Учим казахский язык
Отправлено: 13.10.23 - 11:53
эЦитата:
он хотел казахский изучать
это для тебя провокация приезжий ты наш?
alex_60:
и да, автор ветки, провокаторов гони отсюда поганой метлой. права же есть.
и да, автор ветки, провокаторов гони отсюда поганой метлой. права же есть.
он хотел казахский изучать
это для тебя провокация приезжий ты наш?
Учим казахский язык
Отправлено: 13.10.23 - 11:55
Цитата:
Та щас он побесится и успокоится
alex_60:
и да, автор ветки, провокаторов гони отсюда поганой метлой. права же есть.
и да, автор ветки, провокаторов гони отсюда поганой метлой. права же есть.
Та щас он побесится и успокоится
Учим казахский язык
Отправлено: 13.10.23 - 23:14
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 13.10.2023 - 23:16]
111:, какое сегодня новое слово выучил? Напиши тут, с переводом сразу, чтобы другие тоже знали
[Исправлено: maxsaf, 13.10.2023 - 23:16]
Учим казахский язык
Отправлено: 14.10.23 - 05:59
Цитата:
ACROS:Да. Я неправильно написал. Ну как обычно. Перевед. Голова ишака. Так и есть.
Учим казахский язык
Отправлено: 14.10.23 - 07:32
Цитата:
Vit: Да. Я неправильно написал.Вот такого тебе надо учителя) щас бы без ошибок писал и разговаривал, смело
Учим казахский язык
Отправлено: 14.10.23 - 07:36
Цитата:
maxsaf:Да я видел этот ролик. Ну как бы вроде и прав и вроде и нет. Наверно нужно так воспитывать чемпионов. Проглатывать обиды и идти вперёд.
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 01:29
Слово новое узнал сегодня:
тосқауыл - шлагбаум
Может кому пригодится
тосқауыл - шлагбаум
Может кому пригодится
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4430
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:05
Қайырлы таң, құрметті ханымдар мен мырзалар! Доброе утро, уважаемые леди и господа!
В качестве лекбеза, чтобы доморощенные и иностранные граждане, знали новшества и требования в сертификации, в том числе по сдандартизации владения государственным языком.
Ранее в сентябре 2023 года, были разработаны правила тестирования знания гос. служащими государственного языка.
Вчера в Астане прошло заседание Научно-технического совета по стандартизации, в части касающейся владения государственным языком, предпологаемая дата введения в дейсвие с 01.01.2024 года, принято следующее:
Обязательные тестирования владения государственным языком будут проходить:
- студенты, поступающие в магистратуры и докторантуры.
- сотрудники включенные в кадровый резерв органа "А" гос. адм. службы.
- абитуриенты претендующие на международную стипендию "Болашақ".
- студенты, претендующие на поступление в Академию КНБ РК.
- преподаватели Назарбаев интеллектуальной школы.
На мой взгляд, главное тестирования осуществляли не формально, чтобы иностранцы, в перспективе над нами не смеялись и не критиковали.
В качестве лекбеза, чтобы доморощенные и иностранные граждане, знали новшества и требования в сертификации, в том числе по сдандартизации владения государственным языком.
Ранее в сентябре 2023 года, были разработаны правила тестирования знания гос. служащими государственного языка.
Вчера в Астане прошло заседание Научно-технического совета по стандартизации, в части касающейся владения государственным языком, предпологаемая дата введения в дейсвие с 01.01.2024 года, принято следующее:
Обязательные тестирования владения государственным языком будут проходить:
- студенты, поступающие в магистратуры и докторантуры.
- сотрудники включенные в кадровый резерв органа "А" гос. адм. службы.
- абитуриенты претендующие на международную стипендию "Болашақ".
- студенты, претендующие на поступление в Академию КНБ РК.
- преподаватели Назарбаев интеллектуальной школы.
На мой взгляд, главное тестирования осуществляли не формально, чтобы иностранцы, в перспективе над нами не смеялись и не критиковали.
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:09
Цитата:
Саляметсыз бе Кайрат ага
Получается, что сфера обслуживания под это тестирование опять не попадает, госслужба - не попадает. Печалька
[Исправлено: maxsaf, 18.10.2023 - 10:10]
Kairat stayer:
Саляметсыз бе Кайрат ага
Получается, что сфера обслуживания под это тестирование опять не попадает, госслужба - не попадает. Печалька
[Исправлено: maxsaf, 18.10.2023 - 10:10]
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:18
Цитата:
Было бы здорово, параллельно с обязательным тестированием ввести и добровольное, с выдачей сертификата. Хочешь показать любовь к языку - платишь 10000, сдашеь тест, получаешь сертификат, вешаешь на стену. На собранные деньги можно курсы открывать, фильмы переводить, книги издавать. Норм идея?
Kairat stayer:
На мой взгляд, главное тестирования осуществляли не формально, чтобы иностранцы, в перспективе над нами не смеялись и не критиковали.
На мой взгляд, главное тестирования осуществляли не формально, чтобы иностранцы, в перспективе над нами не смеялись и не критиковали.
Было бы здорово, параллельно с обязательным тестированием ввести и добровольное, с выдачей сертификата. Хочешь показать любовь к языку - платишь 10000, сдашеь тест, получаешь сертификат, вешаешь на стену. На собранные деньги можно курсы открывать, фильмы переводить, книги издавать. Норм идея?
Учим казахский язык
Отправлено: 18.10.23 - 10:23
Цитата:
Можно ещё сделать в зависимости от баллов - бронзовый серебряный золотой, платиновый и т.д. ну и ценник тоже от 8000 до 25000
maxsaf:
платишь 10000, сдашеь тест, получаешь сертификат
платишь 10000, сдашеь тест, получаешь сертификат
Можно ещё сделать в зависимости от баллов - бронзовый серебряный золотой, платиновый и т.д. ну и ценник тоже от 8000 до 25000
-
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