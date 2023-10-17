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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 791 из 792«1...789790791792»
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20410
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:53
#11851
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Цитата:
saba:
С огромной Вашей помощью,

Ну вы же в курсе, что это был его выбор? Я ему предлагал либо прекратить провокации, либо окажется в новостях. Он же сам не смог остановиться - получил что хотел.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20410
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:57
#11852
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Цитата:
saba:
сделанной с прямо таки садистским удовольствием

На самом деле нет никакого удовольствия общаться с такими товарищами. Тут раньше было много образованных интеллектуалов, от которых можно было что-то действительно полезное узнать. А щас только унитазы да попойки.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20410
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 21:13
#11853
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3180
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:13
#11854
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Выиграли 2:1 надо было ставки делать
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8802
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:13
#11855
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Цитата:
saba:

----Супер !!!!!!!!!!!!!!!!Финляндия - Казахстан ---1-2 !!!! Только рад !!! Поздравляю !!!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20410
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:46
#11856
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Цитата:
abaika95:
мы с ним тут прорабатываем психотравмы не хитрым способом вот выяснили что

Если человек бурно или неадекватно реагирует на безобидную шутку об отцовстве, это комплексы или психотравма из детства?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8802
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:47
#11857
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С каких пор аким города стал именоваться главой региона ??----Если такое пропускают ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8802
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:48
#11858
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Цитата:
maxsaf:
Если человек бурно или неадекватно реагирует на безобидную шутку об отцовстве

----Это точно !
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20410
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:50
#11859
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Цитата:
Эл-починно: Вот в этом всё и есть - Казахстан. Всё должно работать отлажено, как часы. А когда организованность сводится до того, как найти виновного или типа того и с оглядкой на главного.

Ну все, добро пожаловать в группу плохишей, в одиночку достанется :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8802
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:53
#11860
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Цитата:
maxsaf:

---В который раз прочел соглашение . ****2.1.6. Обращены к конкретным участникам Форума. Для личного общения используйте ЛС (личные сообщения).*** - Все - под этот пункт можно удалять все подряд .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8802
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:59
#11861
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Цитата:
maxsaf:

----А вот это мне нравится больше всего ---****Помните, модераторы трактуют Правила, исходя из собственного здравого смысла.*** И тут большой вопрос ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8802
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 01:01
#11862
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Здра́вый смы́сл (лат. sensus communis — общее ощущение) — совокупность навыков, форм мышления, взглядов на окружающую действительность, выработанных и используемых человеком в повседневной практической деятельности, которые разделяют окружающие люди и которые можно разумно ожидать от окружающих людей без изменения[
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 01:04
#11863
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Цитата:
Гога:
Все - под этот пункт можно удалять все подряд .

Кроме провокаций, агитаций и передёргиваний. Это всё проходит на УРА. А вот ответы, даже в качестве вопроса, уже затирают.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8802
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 01:04
#11864
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8802
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 01:06
#11865
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Цитата:
Эл-починно:

----Просто кто -то хочет быть святее Папы Римского .
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Страница 791 из 792«1...789790791792»
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