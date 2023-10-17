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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:53
Цитата:
Ну вы же в курсе, что это был его выбор? Я ему предлагал либо прекратить провокации, либо окажется в новостях. Он же сам не смог остановиться - получил что хотел.
saba:
С огромной Вашей помощью,
С огромной Вашей помощью,
Ну вы же в курсе, что это был его выбор? Я ему предлагал либо прекратить провокации, либо окажется в новостях. Он же сам не смог остановиться - получил что хотел.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:57
Цитата:
На самом деле нет никакого удовольствия общаться с такими товарищами. Тут раньше было много образованных интеллектуалов, от которых можно было что-то действительно полезное узнать. А щас только унитазы да попойки.
saba:
сделанной с прямо таки садистским удовольствием
сделанной с прямо таки садистским удовольствием
На самом деле нет никакого удовольствия общаться с такими товарищами. Тут раньше было много образованных интеллектуалов, от которых можно было что-то действительно полезное узнать. А щас только унитазы да попойки.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 21:13
Комментарий удален модератором.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3180
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:13
Выиграли 2:1 надо было ставки делать
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:13
Цитата:
----Супер !!!!!!!!!!!!!!!!Финляндия - Казахстан ---1-2 !!!! Только рад !!! Поздравляю !!!
saba:
----Супер !!!!!!!!!!!!!!!!Финляндия - Казахстан ---1-2 !!!! Только рад !!! Поздравляю !!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:46
Цитата:
Если человек бурно или неадекватно реагирует на безобидную шутку об отцовстве, это комплексы или психотравма из детства?
abaika95:
мы с ним тут прорабатываем психотравмы не хитрым способом вот выяснили что
мы с ним тут прорабатываем психотравмы не хитрым способом вот выяснили что
Если человек бурно или неадекватно реагирует на безобидную шутку об отцовстве, это комплексы или психотравма из детства?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:47
С каких пор аким города стал именоваться главой региона ??----Если такое пропускают ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:48
Цитата:
----Это точно !
maxsaf:
Если человек бурно или неадекватно реагирует на безобидную шутку об отцовстве
Если человек бурно или неадекватно реагирует на безобидную шутку об отцовстве
----Это точно !
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:50
Цитата:
Ну все, добро пожаловать в группу плохишей, в одиночку достанется
Эл-починно: Вот в этом всё и есть - Казахстан. Всё должно работать отлажено, как часы. А когда организованность сводится до того, как найти виновного или типа того и с оглядкой на главного.
Ну все, добро пожаловать в группу плохишей, в одиночку достанется
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:53
Цитата:
---В который раз прочел соглашение . ****2.1.6. Обращены к конкретным участникам Форума. Для личного общения используйте ЛС (личные сообщения).*** - Все - под этот пункт можно удалять все подряд .
maxsaf:
---В который раз прочел соглашение . ****2.1.6. Обращены к конкретным участникам Форума. Для личного общения используйте ЛС (личные сообщения).*** - Все - под этот пункт можно удалять все подряд .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 00:59
Цитата:
----А вот это мне нравится больше всего ---****Помните, модераторы трактуют Правила, исходя из собственного здравого смысла.*** И тут большой вопрос ?
maxsaf:
----А вот это мне нравится больше всего ---****Помните, модераторы трактуют Правила, исходя из собственного здравого смысла.*** И тут большой вопрос ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 01:01
Здра́вый смы́сл (лат. sensus communis — общее ощущение) — совокупность навыков, форм мышления, взглядов на окружающую действительность, выработанных и используемых человеком в повседневной практической деятельности, которые разделяют окружающие люди и которые можно разумно ожидать от окружающих людей без изменения[
(Полноправные пользователи)
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- 10.06.22
- Сообщений:
- 2555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 01:04
Цитата:
Кроме провокаций, агитаций и передёргиваний. Это всё проходит на УРА. А вот ответы, даже в качестве вопроса, уже затирают.
Гога:
Все - под этот пункт можно удалять все подряд .
Все - под этот пункт можно удалять все подряд .
Кроме провокаций, агитаций и передёргиваний. Это всё проходит на УРА. А вот ответы, даже в качестве вопроса, уже затирают.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 01:04
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.23 - 01:06
Цитата:
----Просто кто -то хочет быть святее Папы Римского .
Эл-починно:
----Просто кто -то хочет быть святее Папы Римского .
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