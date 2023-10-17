Отправлено: - 00:46

abaika95:

мы с ним тут прорабатываем психотравмы не хитрым способом вот выяснили что

Цитата:Если человек бурно или неадекватно реагирует на безобидную шутку об отцовстве, это комплексы или психотравма из детства?