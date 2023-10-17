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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20404
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:47
#1651
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Цитата:
111:
Ну так, можно можно подходить к куырдаку с лошадины?

А без публикации не так вкусно? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32448
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:52
#1652
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20404
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:56
#1653
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32448
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:58
#1654
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Мда уж..
Пройдем прогуляемся с суженной..
Тут одно и тоже, z-патриоты Мстят за своего Фюрера...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20404
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 22:12
#1655
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Цитата:
111:

Снова провоцируешь?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8789
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 22:27
#1656
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Перестаньте выяснять отношения в Форуме.

---Люди нормально общаются , делятся мнениями , юморят - и на тебе --- красят ? Ведь никаких оскорблений нет .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20404
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 22:47
#1657
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Перестаньте выяснять отношения в Форуме. Идите в л/с.

Цитата:
111:
Мы шутя любя.

Подтверждаю, шутя, любя. Отношения не выясняли. Просто шутки безобидные, дружеские. Или кто-то пожаловался?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32448
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 23:15
#1658
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Ну класс погуляли!
Я освежился..
Очень четко...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32448
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 23:16
#1659
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Жаль не фотал, просто все шло чудесно..
А как у вас, милые мои?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20404
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 23:19
#1660
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Цитата:
111:
Жаль не фотал, просто все шло чудесно..

А чё жаль? Без фото жизнь тоже вполне себе нормальная, можно жить без фоток. Нету прям такой жизненной необходимости.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20404
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 23:21
#1661
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Цитата:
111:
А как у вас, милые мои?

Норм. Ты поел перед прогулкой, или натощак?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32448
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 23:22
#1662
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Цитата:
maxsaf:
Без фото жизнь

Как у тебя без форума?
Сколько, лет 15?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32448
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 23:23
#1663
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Зато хоть я реален, а ты только через одноклассники .
А тут ты бот..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20404
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 23:23
#1664
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Цитата:
111:
Как у тебя без форума? Сколько, лет 15?

Не, вдвое меньше
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20404
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 23:25
#1665
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Цитата:
111:
А тут ты

Зачем обзываешься? Ты же освежился, добрый по идее должен быть. Хотя, на тебя все равно управы нет. Обзывайся.
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