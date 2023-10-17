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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20393
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:47
#1651
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Цитата:
111:
Ну так, можно можно подходить к куырдаку с лошадины?

А без публикации не так вкусно? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32443
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:52
#1652
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Цитата:
maxsaf:
публикации не так вкусно

Ну уж это дело вкуса!
Ну он не одинаков с твоим, и мой папа ну не папа и тебе?
Ответ устраивает?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20393
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:56
#1653
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Цитата:
111:
Ну он не одинаков с твоим, и мой папа ну не папа и тебе?

Ты здоров? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32443
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:58
#1654
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Мда уж..
Пройдем прогуляемся с суженной..
Тут одно и тоже, z-патриоты Мстят за своего Фюрера...
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