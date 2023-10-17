Отправлено: - 21:48

Да так в Казахстане только при СССР ещё выпивать можно было. В независимом уже запрещено давно. Запретили бы уж и продажу тогда как в саудиях и арабиях.А то просто зайти в ресторан и остограмиться - уже нельзя.