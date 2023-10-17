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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 110 из 111«1...108109110111»
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20393
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:23
#1636
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Цитата:
111:
Самуратов обещал меня засудить, что позорю честь и достоинство вашего сюзерена Путина...

Приедет- подойди, извинись, и всё, дело закроют :lol:

[Исправлено: maxsaf, 17.10.2023 - 21:24]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8786
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:23
#1637
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32443
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:25
#1638
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32443
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:30
#1639
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Цитата:
maxsaf:
Приедет- подойди, извинись, и

Хех..
За что, за то что кто то послал русских на смерть, казах должен извиняться?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 17.10.2023 - 21:39]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20393
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:32
#1640
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Цитата:
111:
Ну как то, зря так думаешь..

Ты уже решил, сам пойдешь встречать, или отправишь кого-то с шариками и цветами? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32443
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:32
#1641
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20393
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:33
#1642
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32443
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:35
#1643
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20393
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:36
#1644
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20393
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:38
#1645
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Цитата:
111:

Когда у вас досрочные выборы в ОСИ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32443
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:38
#1646
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Эх вы, заокеанцы..
Ну у вас это нормально, значит, что так говорить, что у твоего ребенка, один и тот же отец, с которым он играет, намекая на мать ребенка...
Ну как то западло по нашему..

[Исправлено: 111, 17.10.2023 - 21:39]
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1853
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:40
#1647
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Перестаньте выяснять отношения в Форуме. Идите в л/с.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32443
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:41
#1648
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Перестаньте выяснять отношения в Форуме

Мы шутя любя.
Хотя, спасибо.
Хоть что то поймете, кто провокатор..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32443
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:43
#1649
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Ну так, можно можно подходить к куырдаку с лошадины?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32443
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 21:46
#1650
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Как то за разговором о детях наших, куда то делся куырдак..
Ну вот сюда..
Поздновато очухался..

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