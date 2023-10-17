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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 17:08
Цитата:
----По крайней мере он глупостей не пишет здесь .
saba:
----По крайней мере он глупостей не пишет здесь .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 17:10
Цитата:
-----Ну это вы определили тут группировку .
saba:
про предводителя
про предводителя
-----Ну это вы определили тут группировку .
1
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 32421
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 17:21
О, янки даже в Жапании есть
Ну там их кличут Гопниками..
Ну там их кличут Гопниками..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 18:41
Сегодня для сборной Казахстана по футболу решающий матч, не выпасть из состава претендентов на Евро 2024. В 22.00 матч с Финляндией трансляция по Казспорту.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 19:15
Цитата:
---Финляндия - Казахстан ---ставки --1,59-3,95-6,8 . Конечно , хотелось сенсацию , но вряд ли .
saba:
---Финляндия - Казахстан ---ставки --1,59-3,95-6,8 . Конечно , хотелось сенсацию , но вряд ли .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 19:29
Цитата:
-----------Все матчи проиграли .
saba:ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ ФИНЛЯНДИЯ - КАЗАХСТАН -Казахстан 0:1 Финляндия,12 окт 2021 Казахстан --0:2 Финляндия ,04 сен 2021 Финляндия 1:0 Казахстан ,22 авг 2007 Финляндия 2:1 Казахстан,11 окт 2006 Казахстан 0:2 Финляндия.
-----------Все матчи проиграли .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:08
Цитата:
Вы не переживайте, вам выселение с форума не грозит. Для этого вам, как минимум, надо начать жёстко тупить, провоцировать, отвечать невпопад набором случайных слов, игнорировать вопросы, юлить как уж на сковородке, заниматься разжиганием и тащить сюда всякую грязь. Я за вами подобного поведения пока не замечал
saba:
А уничтожите 111 го выгнав его с форума, за кого приметесь? Эта привычка же так просто не проходит. Когда весело, с шумом и гиканьем и смайликами можно травить толпой одного человека.
А уничтожите 111 го выгнав его с форума, за кого приметесь? Эта привычка же так просто не проходит. Когда весело, с шумом и гиканьем и смайликами можно травить толпой одного человека.
Вы не переживайте, вам выселение с форума не грозит. Для этого вам, как минимум, надо начать жёстко тупить, провоцировать, отвечать невпопад набором случайных слов, игнорировать вопросы, юлить как уж на сковородке, заниматься разжиганием и тащить сюда всякую грязь. Я за вами подобного поведения пока не замечал
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:20
Цитата:
---Как вы точно всё описали !
maxsaf:
---Как вы точно всё описали !
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:21
Цитата:
Чё тебе не сидится на опе ровно? )) когда у вас в ОСИ перевыборы председателя, которого ты так тут подставил?
111:
О, янки даже в Жапании есть
О, янки даже в Жапании есть
Чё тебе не сидится на опе ровно? )) когда у вас в ОСИ перевыборы председателя, которого ты так тут подставил?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:22
Цитата:
Та наверняка ещё что-нибудь упустил) там такой анамнез - всего и не упомнишь
Гога:
---Как вы точно всё описали !
---Как вы точно всё описали !
Та наверняка ещё что-нибудь упустил) там такой анамнез - всего и не упомнишь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:23
Цитата:
А какие ставки были перед первым матчем Казахстан-Дания? Я не думаю, что это сейчас такая уж сенсация. В этом году наши хорошо пошумели. во всяком случае с датчанами миром разошлись. Наша победа в Астане, их победа в Копенгагене, со словенцами второй раз ещё не играли, Северную Ирландию дважды обыграли
Гога:
Конечно , хотелось сенсацию , но вряд ли .
Конечно , хотелось сенсацию , но вряд ли .
А какие ставки были перед первым матчем Казахстан-Дания? Я не думаю, что это сейчас такая уж сенсация. В этом году наши хорошо пошумели. во всяком случае с датчанами миром разошлись. Наша победа в Астане, их победа в Копенгагене, со словенцами второй раз ещё не играли, Северную Ирландию дважды обыграли
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:28
Цитата:
С огромной Вашей помощью, сделанной с прямо таки садистским удовольствием. Специально даже в публичное пространство вышли.
maxsaf:
так тут подставил?
так тут подставил?
С огромной Вашей помощью, сделанной с прямо таки садистским удовольствием. Специально даже в публичное пространство вышли.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:31
Цитата:
Я думаю этого уже Вам будет недостаточно. Аппетит приходит во время еды. не будет 111 го найдёте ещё кого нибудь, уверен. Не пропадать же потенциалу
maxsaf:
Для этого вам, как минимум,
Для этого вам, как минимум,
Я думаю этого уже Вам будет недостаточно. Аппетит приходит во время еды. не будет 111 го найдёте ещё кого нибудь, уверен. Не пропадать же потенциалу
-
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