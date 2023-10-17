Отправлено: - 20:08

saba:

А уничтожите 111 го выгнав его с форума, за кого приметесь? Эта привычка же так просто не проходит. Когда весело, с шумом и гиканьем и смайликами можно травить толпой одного человека.

Цитата:Вы не переживайте, вам выселение с форума не грозит. Для этого вам, как минимум, надо начать жёстко тупить, провоцировать, отвечать невпопад набором случайных слов, игнорировать вопросы, юлить как уж на сковородке, заниматься разжиганием и тащить сюда всякую грязь. Я за вами подобного поведения пока не замечал