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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 790 из 790«1...788789790
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8783
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 17:08
#11836
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Цитата:
saba:

----По крайней мере он глупостей не пишет здесь .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8783
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 17:10
#11837
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Цитата:
saba:
про предводителя

-----Ну это вы определили тут группировку .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32421
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 17:21
#11838
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О, янки даже в Жапании есть



Ну там их кличут Гопниками..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3178
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 18:41
#11839
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Сегодня для сборной Казахстана по футболу решающий матч, не выпасть из состава претендентов на Евро 2024. В 22.00 матч с Финляндией трансляция по Казспорту.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8783
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 19:15
#11840
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Цитата:
saba:

---Финляндия - Казахстан ---ставки --1,59-3,95-6,8 . Конечно , хотелось сенсацию , но вряд ли .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8783
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 19:29
#11841
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Цитата:
saba:
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ ФИНЛЯНДИЯ - КАЗАХСТАН -Казахстан 0:1 Финляндия,12 окт 2021 Казахстан --0:2 Финляндия ,04 сен 2021 Финляндия 1:0 Казахстан ,22 авг 2007 Финляндия 2:1 Казахстан,11 окт 2006 Казахстан 0:2 Финляндия.
-----------Все матчи проиграли .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20375
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:08
#11842
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Цитата:
saba:
А уничтожите 111 го выгнав его с форума, за кого приметесь? Эта привычка же так просто не проходит. Когда весело, с шумом и гиканьем и смайликами можно травить толпой одного человека.

Вы не переживайте, вам выселение с форума не грозит. Для этого вам, как минимум, надо начать жёстко тупить, провоцировать, отвечать невпопад набором случайных слов, игнорировать вопросы, юлить как уж на сковородке, заниматься разжиганием и тащить сюда всякую грязь. Я за вами подобного поведения пока не замечал :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8783
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:20
#11843
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Цитата:
maxsaf:

---Как вы точно всё описали !
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20375
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:21
#11844
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Цитата:
111:
О, янки даже в Жапании есть

Чё тебе не сидится на опе ровно? )) когда у вас в ОСИ перевыборы председателя, которого ты так тут подставил? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20375
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:22
#11845
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Цитата:
Гога:
---Как вы точно всё описали !

Та наверняка ещё что-нибудь упустил) там такой анамнез - всего и не упомнишь :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3178
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:23
#11846
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Цитата:
Гога:
Конечно , хотелось сенсацию , но вряд ли .

А какие ставки были перед первым матчем Казахстан-Дания? Я не думаю, что это сейчас такая уж сенсация. В этом году наши хорошо пошумели. во всяком случае с датчанами миром разошлись. Наша победа в Астане, их победа в Копенгагене, со словенцами второй раз ещё не играли, Северную Ирландию дважды обыграли
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3178
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:28
#11847
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Цитата:
maxsaf:
так тут подставил?

С огромной Вашей помощью, сделанной с прямо таки садистским удовольствием. Специально даже в публичное пространство вышли.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3178
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 20:31
#11848
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Цитата:
maxsaf:
Для этого вам, как минимум,

Я думаю этого уже Вам будет недостаточно. Аппетит приходит во время еды. не будет 111 го найдёте ещё кого нибудь, уверен. Не пропадать же потенциалу
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