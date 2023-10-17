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≡ Казахстанцам запретят пить алкоголь? В МВД назвали условия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47767
Казахстанцам запретят пить алкоголь? В МВД назвали условия
Отправлено: 17.10.23 - 17:28
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Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха пояснил, кому из казахстанцев могут официально запретить употребление алкоголя. В кулуарах правительства он уточнил, что вопрос будет касаться не только людей, совершивших бытовое насилие.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8783
Re: Казахстанцам запретят пить алкоголь? В МВД назвали условия
Отправлено: 17.10.23 - 17:28
#1
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---А если он выпьет , а дебоширить не будет ? Тогда можно ?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4958
Re: Казахстанцам запретят пить алкоголь? В МВД назвали условия
Отправлено: 17.10.23 - 19:25
#2
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Им, МВД, лишь бы не заниматься серьёзными делами- бабушек возле супермаркетов, разгонять, демонстрантов в автобусы закидывать, к пьяницам силу применять.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6378
Re: Казахстанцам запретят пить алкоголь? В МВД назвали условия
Отправлено: 17.10.23 - 19:29
#3
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Участковым некогда, им поручили пополнять бюджет, лучше потрошить местных лавочников чем бегать за дебоширами. Один вообще улетел с трассы, не понятно кого надо было вести на экспертизу...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9583
Казахстанцам запретят пить алкоголь? В МВД назвали условия
Отправлено: 17.10.23 - 20:05
#4
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У меня как-то знакомый набухался и давай жену гонять,ну она естественно милицию вызвала,приехали они через час ,а он уже вырубился и спит никого не трогает,получается ложный вызов и жена виновата,в итоге ,что бы всё выглядело правильно они его разбудили и с собой забрали.

[Исправлено: Добринцофф, 17.10.2023 - 20:06]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1117
Re: Казахстанцам запретят пить алкоголь? В МВД назвали условия
Отправлено: 17.10.23 - 20:07
#5
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Лучшие умы человечества не могут придумать способ отучить от алкоголя, а тут вот оно-решение,судья запретил и все, потом приехать и оштрафовать. Нелепее придумать даже трудно. Раньше что, статей к дебоширам не хватало? Торчат уши все той же цели, обобрать и ободрать население где только можно.
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