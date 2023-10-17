Re: Казахстанцам запретят пить алкоголь? В МВД назвали условия

Отправлено: - 20:07

Лучшие умы человечества не могут придумать способ отучить от алкоголя, а тут вот оно-решение,судья запретил и все, потом приехать и оштрафовать. Нелепее придумать даже трудно. Раньше что, статей к дебоширам не хватало? Торчат уши все той же цели, обобрать и ободрать население где только можно.