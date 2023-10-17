НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 108 из 108«1...106107108
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8783
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 15:08
#1606
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---Двор друзей . Вид с 15ого этажа .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32421
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 15:08
#1607
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вставляем вторую партию моркови, ну и нут, который сутки выдержали..
Томим, или как там его

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32421
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 15:09
#1608
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Туда же кладем зюм зюм..

Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8783
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 15:09
#1609
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32421
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 15:10
#1610
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять посыпаем зирой и всякими перцами, солями..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32421
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 15:11
#1611
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и накладываем рис сорта Лазер, 600 грамм..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32421
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 15:14
#1612
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже эти 750 грамм, получилось достаточно много мяса.
Тут, мясо уже не клал



В следующий раз усложним задачу, засунем риса целых 800 грамм и расчитаем, на сколько человек хватит, чтобы было с чем идти на чаепитие, чтоб нормально было..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32421
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 15:16
#1613
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но с нутом, сразу свежий плов, просто изумительно!
Моя сегодня с утра съела хорошую порцию и сейчас вот ест.
Я ем второй день!
Чего сроду никогда не было, когда мне варила моя..
Обычно я его не ел..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32421
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 17:12
#1614
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так вот пахали вчера

Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8783
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 17.10.23 - 19:38
#1615
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вот так вот пахали вчера

---Как всегда - пашет жена .
Профайл
Страница 108 из 108«1...106107108
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: ACROS, saba, maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS