Всякая всячина обо всем и обо всех - 2

Отправлено: - 15:16

Но с нутом, сразу свежий плов, просто изумительно!

Моя сегодня с утра съела хорошую порцию и сейчас вот ест.

Я ем второй день!

Чего сроду никогда не было, когда мне варила моя..

Обычно я его не ел..