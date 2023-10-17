Re: "Хорошее основание просить деньги из республики" -...

Отправлено: - 17:48

ПолитикаКазахстанВ Казахстане растет число бедных. С чем это связано?Анатолий Вайскопф14.10.202314 октября 2023 г. В Казахстане официально зафиксировано падение уровня жизни населения. В стране выросло число бедных, немало семей даже столкнулось с проблемой недоедания, таковы результаты недавнего исследования. В чем причина?



......деньги на благоустройства страны есть мы это видим а западные средства пишут что мы недоедаем,хочу услышать от пользователей кто нибуть не доедает?



Бюро национальной статистики Казахстана провело исследование по вопросу распространенности недоедания в стране. Согласно результатам исследования, опубликованным 11 октября, по итогам второго квартала 2023 года число домохозяйств в Казахстане, живущих на доходы ниже официально установленного ежемесячного прожиточного минимума в 40 600 тенге (эквивалент 80 евро. - Ред.) увеличилось со 135 200 до 177 800 семей. Зафиксирован также и значительный рост числа семей, живущих на грани нищеты. Их ежемесячные доходы оказались даже ниже стоимости продовольственной корзины, которая составляет 55 процентов от прожиточного минимума. В Бюро национальной статистики Казахстана отмечают, что число живущих ниже уровня бедности, с 2022 года стало больше в три раза. На данный момент речь идет о 9400 семьях.