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≡ С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением бардака - полный порядок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47767
С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением бардака - полный порядок
Отправлено: 17.10.23 - 17:20
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Ледовый дворец чехо-словацко-архимедевского производства. Почему чехо-словацкого? Везде пишут, что фирма-строитель из Словакии, а базируется в Чехии. Архимед, именно он педалил строительство Тобол-Арены, Жастар-Сарая, Муз-Айдына, за Ледовый дворец даже держал ответ перед Токаевым.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8776
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 17.10.23 - 17:20
#1
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**доколе недоакимы будут разворовывать бюджет?** --это риторический вопрос . Всегда - пока не будет выборности . И боязни наказания .
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
507
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 17.10.23 - 17:33
#2
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Архимед с первого дня произвел впечатление жуликоватого человека. Со временем это убеждение окрепло и до последнего дня его правления только набирала силу.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3173
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 17.10.23 - 18:33
#3
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Вопрос к автору сколько бюджетных денег было вложено в процессе строительства этого дворца? И сколько можно вот это, какие они все воры, жулики и т. д. А каким бы Вы были во власти, мы совершенно не знаем. Ни одного конструктивного предложения от Вас я лично не слышал. Только тот плохой, а этот ещё хуже. Была бы у Вас какая то программа действий внятная, построенная не на отрицании чего то, а на предложении нового, я думаю Вас бы на выборах не прокатили. Ну или прокатили бы, но Вас бы знали как оппозиционного деятеля со здравыми идеями
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3173
Re: С наведением порядка у нас полный бардак. С наведением...
Отправлено: 17.10.23 - 18:35
#4
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Цитата:
рихард:
Архимед с первого дня произвел впечатление жуликоватого человека.

При личном общении с ним у меня не сложилось такого впечатления. Достаточно обаятелен и прост был в общении, во всяком случае на первых порах, когда я с ним встречался.
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