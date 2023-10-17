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≡ "Хорошее основание просить деньги из республики" - Марат Жундубаев о форуме приграничного сотрудничества и развитии инфраструктуры в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47767
"Хорошее основание просить деньги из республики" - Марат Жундубаев о форуме приграничного сотрудничества и развитии инфраструктуры в Костанае
Отправлено: 17.10.23 - 17:48
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О форуме приграничного сотрудничества аким Костаная высказался на аппаратном совещании 16 октября. Отдельно он остановился на положительном эффекте от еще не прошедшего российско-казахстанского форума и развитии триатлон-парка.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
569
Re: "Хорошее основание просить деньги из республики" -...
Отправлено: 17.10.23 - 17:48
#1
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ПолитикаКазахстанВ Казахстане растет число бедных. С чем это связано?Анатолий Вайскопф14.10.202314 октября 2023 г. В Казахстане официально зафиксировано падение уровня жизни населения. В стране выросло число бедных, немало семей даже столкнулось с проблемой недоедания, таковы результаты недавнего исследования. В чем причина?

......деньги на благоустройства страны есть мы это видим а западные средства пишут что мы недоедаем,хочу услышать от пользователей кто нибуть не доедает?

Бюро национальной статистики Казахстана провело исследование по вопросу распространенности недоедания в стране. Согласно результатам исследования, опубликованным 11 октября, по итогам второго квартала 2023 года число домохозяйств в Казахстане, живущих на доходы ниже официально установленного ежемесячного прожиточного минимума в 40 600 тенге (эквивалент 80 евро. - Ред.) увеличилось со 135 200 до 177 800 семей. Зафиксирован также и значительный рост числа семей, живущих на грани нищеты. Их ежемесячные доходы оказались даже ниже стоимости продовольственной корзины, которая составляет 55 процентов от прожиточного минимума. В Бюро национальной статистики Казахстана отмечают, что число живущих ниже уровня бедности, с 2022 года стало больше в три раза. На данный момент речь идет о 9400 семьях.
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