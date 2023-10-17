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≡ Казахстанцам запретят пить алкоголь? В МВД назвали условия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47767
Казахстанцам запретят пить алкоголь? В МВД назвали условия
Отправлено: 17.10.23 - 17:28
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Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха пояснил, кому из казахстанцев могут официально запретить употребление алкоголя. В кулуарах правительства он уточнил, что вопрос будет касаться не только людей, совершивших бытовое насилие.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8776
Re: Казахстанцам запретят пить алкоголь? В МВД назвали условия
Отправлено: 17.10.23 - 17:28
#1
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---А если он выпьет , а дебоширить не будет ? Тогда можно ?
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