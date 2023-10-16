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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.10.23 - 21:59
Цитата:
----Кто -то говорил тут о справке из психдиспансера - не мешало это ввести
maxsaf:
а лучше на пенсию
а лучше на пенсию
----Кто -то говорил тут о справке из психдиспансера - не мешало это ввести
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.10.23 - 23:22
Цитата:
111: Хех.. Дайте моей кухарке помочь то.. Еще и вкусный настоящий узбекский плов сам сварил..Я тебе изначально это и предлагал. Иди помогай, занимайся ремонтом, бульон мешай. Не занимайся тут провокациями. Но ты выбрал провокации, а теперь пытаешься слиться?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.10.23 - 23:41
Цитата:
Ты уже на 20 лет перехаживаешь
111: Лучше бороться и жить 30 лет, чем жить на падали, что дают в Канадах у вас, быть рабом, и жить 300 лет.. Солай ма?
Ты уже на 20 лет перехаживаешь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 00:14
Цитата:
Народ, не ведитесь на его унитазные провокации - завтра всё поудаляют, что не по теме.
Хех..Ога, инсталяцию Гроя за 120 тысяч тенге купил для обычного унитаза!Тогда как можно было просто вот эту штуку за 1500 купить, что в принципе и купили..
Народ, не ведитесь на его унитазные провокации - завтра всё поудаляют, что не по теме.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 02:03
Цитата:
Это был твой выбор
111: А хорошая провокация получилась...
Это был твой выбор
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 09:14
Цитата:
saba:
Совершенно не Тимур!
Совершенно не Тимур!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 11:50
Цитата:
Как мило
111: Включу Руслана Левиева и наслаждаюсь. Пока, на время... [Исправлено: Домовенок, 17.10.2023 - 10:11]Цитата:
111: Лучше бороться и жить 30 лет, чем жить на падали [Исправлено: Тимур Гафуров, 17.10.2023 - 09:55]Цитата:
111: Наверно ты не знаешь меня, как и наших жильцов двора. У нас думаю не тупое стадо баранов.. [Исправлено: Тимур Гафуров, 17.10.2023 - 09:54]Цитата:
111: Мы сразу не встали на колени. А оно того стоит? [Исправлено: Тимур Гафуров, 17.10.2023 - 09:50]Цитата:
111: Но я решил поддержать все же. Все таки это мой дом, мой квадрат и мой золотой ключик.. [Исправлено: Домовенок, 17.10.2023 - 09:46]Цитата:
111: И что? Это государственная должность, председатель ОСИ? [Исправлено: Тимур Гафуров, 16.10.2023 - 20:24]
Как мило
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 12:48
Цитата:
Положим не знаете как избавиться только вы, ваша доблестная иностранная тройка.Есть ещё примкнувшие аборигены( надеюсь не запрещённое слово,тоже обозначает группу лиц). А уничтожите 111 го выгнав его с форума, за кого приметесь? Эта привычка же так просто не проходит. Когда весело, с шумом и гиканьем и смайликами можно травить толпой одного человека. Опять же выгодно можно подать себя , как высокоинтеллектуальную личность выигрышно смотрящуюся на фоне серой безликой массы.
Гога:
а теперь не знают , как избавится
а теперь не знают , как избавится
Положим не знаете как избавиться только вы, ваша доблестная иностранная тройка.Есть ещё примкнувшие аборигены( надеюсь не запрещённое слово,тоже обозначает группу лиц). А уничтожите 111 го выгнав его с форума, за кого приметесь? Эта привычка же так просто не проходит. Когда весело, с шумом и гиканьем и смайликами можно травить толпой одного человека. Опять же выгодно можно подать себя , как высокоинтеллектуальную личность выигрышно смотрящуюся на фоне серой безликой массы.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 13:22
Цитата:
Какие однако у вас взаимоотношения. Насколько я помню в процессе общения там возникла большая человеческая ( не путать с сексуальной) привязанность друг к другу и симбиоз личностей. Каков прогноз? Будете ли вы дополнять и взаимообогащаясь совершенствоваться? И кто к кому будет приходить в страшном сне?
abaika95:
это мой личный человек дождя
это мой личный человек дождя
Какие однако у вас взаимоотношения. Насколько я помню в процессе общения там возникла большая человеческая ( не путать с сексуальной) привязанность друг к другу и симбиоз личностей. Каков прогноз? Будете ли вы дополнять и взаимообогащаясь совершенствоваться? И кто к кому будет приходить в страшном сне?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 13:23
Цитата:
Это какая марокканская или ближневосточная версия плова?
111:
Я нут
Я нут
Это какая марокканская или ближневосточная версия плова?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 13:26
Цитата:
А будет ли оскорблением назвать Вас не янки,а яппи? Мне кажется психология яппи где то близка Вам?
maxsaf:
А будет ли оскорблением назвать Вас не янки,а яппи? Мне кажется психология яппи где то близка Вам?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 14:15
Цитата:
----Просто не надо глупости писать .Цитата:
-----Не кажется ли вам , что так себя подает здесь только один?
saba:
уничтожите
уничтожите
----Просто не надо глупости писать .Цитата:
saba:
Опять же выгодно можно подать себя , как высокоинтеллектуальную личность выигрышно смотрящуюся на фоне серой безликой массы.
Опять же выгодно можно подать себя , как высокоинтеллектуальную личность выигрышно смотрящуюся на фоне серой безликой массы.
-----Не кажется ли вам , что так себя подает здесь только один?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 16:30
Цитата:
Максаф?
Гога:
здесь только один?
здесь только один?
Максаф?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 16:36
Цитата:
-----Нет , так про него не думаю .
saba:
-----Нет , так про него не думаю .
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