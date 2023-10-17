Re: Нужны ли автошколы? Эксперты оценили инициативу отмены...

Отправлено: - 12:12

Только автошколы и никакой самодеятельности! Аварийность и отсуствие элементарных знаний пдд просто зашкаливает! Знак уступи дорогу многие не ЗНАЮТ!!! это видимо те что дома готовились, так дальше нельзя! Люди калечатся и гибнут! Или это комуто выгодно? По не воле поверишь в теорию заговора. Раз такое с высоких трибун пропагандируют!