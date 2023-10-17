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≡ Нужны ли автошколы? Эксперты оценили инициативу отмены самоподготовки водителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47763
Нужны ли автошколы? Эксперты оценили инициативу отмены самоподготовки водителей
Отправлено: 17.10.23 - 12:12
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В начале октября премьер-министр Алихан Смаилов раскритиковал самостоятельную подготовку водителей транспортных средств в Казахстане. Казахстанские эксперты оценили инициативу отмены самоподготовки водителей к экзаменам на права.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
307
Re: Нужны ли автошколы? Эксперты оценили инициативу отмены...
Отправлено: 17.10.23 - 12:12
#1
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Только автошколы и никакой самодеятельности! Аварийность и отсуствие элементарных знаний пдд просто зашкаливает! Знак уступи дорогу многие не ЗНАЮТ!!! это видимо те что дома готовились, так дальше нельзя! Люди калечатся и гибнут! Или это комуто выгодно? По не воле поверишь в теорию заговора. Раз такое с высоких трибун пропагандируют!
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
229
Re: Нужны ли автошколы? Эксперты оценили инициативу отмены...
Отправлено: 17.10.23 - 14:43
#2
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Цитата:
по 5 тысяч тенге в день за инструктора и 1 тысячу тенге за аренду Источник:

Это где такая аренда? В Костанайском автоцоне аренда автодрома 3800 тнг. Инструктору 4000 тнг на механике или 5000 тнг на автомате за 5 кругов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8771
Re: Нужны ли автошколы? Эксперты оценили инициативу отмены...
Отправлено: 17.10.23 - 16:24
#3
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---Как любят чиновники что - то постоянно менять .
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4930
Re: Нужны ли автошколы? Эксперты оценили инициативу отмены...
Отправлено: 17.10.23 - 16:51
#4
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Цитата:
Гога:
Как любят чиновники что - то постоянно менять .

работают они - работают в поте лица не покладая рук и ног ;)
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