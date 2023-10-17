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≡ Бизнес по-аркалыкски: как акимат продал заброшенное здание, а затем выкупил его в 70 раз дороже
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47763
Бизнес по-аркалыкски: как акимат продал заброшенное здание, а затем выкупил его в 70 раз дороже
Отправлено: 17.10.23 - 15:31
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В Аркалыке чиновники решили навариться на заброшенном здании, которое продали за 1,5 млн тенге, а потом выкупили обратно за 110 млн тенге. Подробности загадочной сделки акимата в этом материале.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8771
Re: Бизнес по-аркалыкски: как акимат продал заброшенное здание,...
Отправлено: 17.10.23 - 15:31
#1
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----Остап знал 400 способов добычи денег - чиновники знают больше :lol:
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