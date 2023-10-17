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Бизнес по-аркалыкски: как акимат продал заброшенное здание, а затем выкупил его в 70 раз дороже
Бизнес по-аркалыкски: как акимат продал заброшенное здание, а затем выкупил его в 70 раз дороже
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