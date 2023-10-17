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≡ Строительство завода корпорации KIA должно начаться в Костанае через две недели
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47760
Строительство завода корпорации KIA должно начаться в Костанае через две недели
Отправлено: 17.10.23 - 13:37
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Этот проект был презентован в начале августа этого года на инвестиционном форуме. Сегодня, 17 октября, на заседании акимата области подводили итоги развития региона за полгода и, конечно, речь шла об инвестициях.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
395
Строительство завода корпорации KIA должно начаться в Костанае через две недели
Отправлено: 17.10.23 - 13:37
#1
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Где наш завод по утилизации сельхозтехники за 5 миллиардов тенге, а?

[Исправлено: Ильяс, 17.10.2023 - 13:39]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1060
Re: Строительство завода корпорации KIA должно начаться в...
Отправлено: 17.10.23 - 13:55
#2
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:-) Тоже самое хотел спросить...
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
229
Re: Строительство завода корпорации KIA должно начаться в...
Отправлено: 17.10.23 - 14:36
#3
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Где столько рабочих найти?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8761
Re: Строительство завода корпорации KIA должно начаться в...
Отправлено: 17.10.23 - 14:50
#4
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----------Посмотрите на фото . Там зачем , где указана площадь , запятую поставили ? Такой проект с ошибки начинать ?
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