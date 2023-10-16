Отправлено: - 11:50

111: Включу Руслана Левиева и наслаждаюсь. Пока, на время... [Исправлено: Домовенок, 17.10.2023 - 10:11]

111: Лучше бороться и жить 30 лет, чем жить на падали [Исправлено: Тимур Гафуров, 17.10.2023 - 09:55]

111: Наверно ты не знаешь меня, как и наших жильцов двора. У нас думаю не тупое стадо баранов.. [Исправлено: Тимур Гафуров, 17.10.2023 - 09:54]

111: Мы сразу не встали на колени. А оно того стоит? [Исправлено: Тимур Гафуров, 17.10.2023 - 09:50]

111: Но я решил поддержать все же. Все таки это мой дом, мой квадрат и мой золотой ключик.. [Исправлено: Домовенок, 17.10.2023 - 09:46]

111: И что? Это государственная должность, председатель ОСИ? [Исправлено: Тимур Гафуров, 16.10.2023 - 20:24]

Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Как мило