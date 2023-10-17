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≡ Полицейский вез пьяного сельчанина на освидетельствование и оказался в кювете в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47760
Полицейский вез пьяного сельчанина на освидетельствование и оказался в кювете в Костанайской области
Отправлено: 17.10.23 - 13:20
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ДТП произошло 16 октября, около 15.30. Участковый инспектор Камыстинского отдела полиции ехал на служебной машине из поселка Ливановка в Камысты и перевернулся в кювет.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8761
Re: Полицейский вез пьяного сельчанина на освидетельствование и...
Отправлено: 17.10.23 - 13:20
#1
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____-Наручниками надо было применить .
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26072
Полицейский вез пьяного сельчанина на освидетельствование и оказался в кювете в Костанайской области
Отправлено: 17.10.23 - 13:23
#2
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Откудова у него, наручники?... :-o
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