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Полицейский вез пьяного сельчанина на освидетельствование и оказался в кювете в Костанайской области
Полицейский вез пьяного сельчанина на освидетельствование и оказался в кювете в Костанайской области
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