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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.10.23 - 21:59
#11821
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Цитата:
maxsaf:
а лучше на пенсию

----Кто -то говорил тут о справке из психдиспансера - не мешало это ввести :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20372
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.10.23 - 23:22
#11822
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Цитата:
111: Хех.. Дайте моей кухарке помочь то.. Еще и вкусный настоящий узбекский плов сам сварил..
Я тебе изначально это и предлагал. Иди помогай, занимайся ремонтом, бульон мешай. Не занимайся тут провокациями. Но ты выбрал провокации, а теперь пытаешься слиться?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20372
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.10.23 - 23:41
#11823
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Цитата:
111: Лучше бороться и жить 30 лет, чем жить на падали, что дают в Канадах у вас, быть рабом, и жить 300 лет.. Солай ма?

Ты уже на 20 лет перехаживаешь :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20372
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 00:14
#11824
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Цитата:
Хех..Ога, инсталяцию Гроя за 120 тысяч тенге купил для обычного унитаза!Тогда как можно было просто вот эту штуку за 1500 купить, что в принципе и купили..

Народ, не ведитесь на его унитазные провокации - завтра всё поудаляют, что не по теме.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20372
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 02:03
#11825
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Цитата:
111: А хорошая провокация получилась...

Это был твой выбор ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20372
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 09:14
#11826
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Цитата:
saba:
Совершенно не Тимур!


;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20372
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 11:50
#11827
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Цитата:
111: Включу Руслана Левиева и наслаждаюсь. Пока, на время... [Исправлено: Домовенок, 17.10.2023 - 10:11]
Цитата:
111: Лучше бороться и жить 30 лет, чем жить на падали [Исправлено: Тимур Гафуров, 17.10.2023 - 09:55]
Цитата:
111: Наверно ты не знаешь меня, как и наших жильцов двора. У нас думаю не тупое стадо баранов.. [Исправлено: Тимур Гафуров, 17.10.2023 - 09:54]
Цитата:
111: Мы сразу не встали на колени. А оно того стоит? [Исправлено: Тимур Гафуров, 17.10.2023 - 09:50]
Цитата:
111: Но я решил поддержать все же. Все таки это мой дом, мой квадрат и мой золотой ключик.. [Исправлено: Домовенок, 17.10.2023 - 09:46]
Цитата:
111: И что? Это государственная должность, председатель ОСИ? [Исправлено: Тимур Гафуров, 16.10.2023 - 20:24]

Как мило :lol: :oops:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3168
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 12:48
#11828
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Цитата:
Гога:
а теперь не знают , как избавится

Положим не знаете как избавиться только вы, ваша доблестная иностранная тройка.Есть ещё примкнувшие аборигены( надеюсь не запрещённое слово,тоже обозначает группу лиц). А уничтожите 111 го выгнав его с форума, за кого приметесь? Эта привычка же так просто не проходит. Когда весело, с шумом и гиканьем и смайликами можно травить толпой одного человека. Опять же выгодно можно подать себя , как высокоинтеллектуальную личность выигрышно смотрящуюся на фоне серой безликой массы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3168
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 13:22
#11829
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Цитата:
abaika95:
это мой личный человек дождя

Какие однако у вас взаимоотношения. Насколько я помню в процессе общения там возникла большая человеческая ( не путать с сексуальной) привязанность друг к другу и симбиоз личностей. Каков прогноз? Будете ли вы дополнять и взаимообогащаясь совершенствоваться? И кто к кому будет приходить в страшном сне?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3168
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 13:23
#11830
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Цитата:
111:
Я нут

Это какая марокканская или ближневосточная версия плова?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3168
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 13:26
#11831
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Цитата:
maxsaf:

А будет ли оскорблением назвать Вас не янки,а яппи? Мне кажется психология яппи где то близка Вам?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.23 - 14:15
#11832
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Цитата:
saba:
уничтожите

----Просто не надо глупости писать .Цитата:
saba:
Опять же выгодно можно подать себя , как высокоинтеллектуальную личность выигрышно смотрящуюся на фоне серой безликой массы.

-----Не кажется ли вам , что так себя подает здесь только один?
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